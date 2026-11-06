Kim Jong Un crea unidad cibernética norcoreana para robos masivos

El régimen norcoreano recluta niños desde los 11 años para formar una élite cibernética. Este sistema de instrucción forzada genera miles de millones en criptomonedas para el gobierno.

El régimen de Kim Jong Un ha logrado transformar su inversión en una unidad de guerra cibernética de élite en una fuente masiva de ingresos para el gobierno norcoreano. Este grupo especializado, responsable del presunto robo de 6 mil 300 millones de dólares en la plataforma Binance, opera con ventajas significativas que la población general no posee. Los miembros de esta fuerza digital tienen acceso a apartamentos espaciosos en Pionyang y reciben recompensas sustanciales en divisas fuertes, a cambio de cumplir con jornadas laborales extenuantes.

Reclutamiento escolar forzado en Corea del Norte

La selección de estos talentos digitales comienza en la escuela secundaria, a edades tempranas de 11 o 12 años. Las autoridades norcoreanas eligen entre 150 y 200 niños al año para que inicien sus estudios en informática, según declararon Kim Heung-kwang, ex formador del sector, y dos desertores que trabajaron en tecnologías de la información. Esta selección temprana es fundamental para garantizar la lealtad y las habilidades necesarias para las operaciones estatales.

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Los jóvenes con los mejores resultados son enviados a las mejores universidades de Corea del Norte a los 17 años. Allí se someten a una nueva ronda de selección antes de que unos pocos elegidos ingresen finalmente en la unidad cibernética del ejército. Kim Jong Un elevó la importancia de la guerra cibernética al mismo nivel que las armas nucleares y los misiles en 2013, impulsando el programa que comenzó en 1998.

Entrenamiento técnico y recompensas materiales

Los seleccionados reciben formación en protocolos de criptomonedas, ingeniería inversa de hardware extranjero, matemáticas avanzadas e idiomas. Aquellos que no se convierten en piratas informáticos se entrenan para desarrollar software o aplicaciones para empresas occidentales mediante trabajo remoto. Esta capacitación especializada ha evolucionado desde la gestión de apuestas ilegales hasta los ciberrobros más sofisticados a nivel mundial.

Las recompensas por ataques exitosos pueden llegar hasta un 30 por ciento de los beneficios obtenidos en dólares estadounidenses para la unidad militar. Además, estos profesionales pueden obtener departamentos de hasta 132 metros cuadrados en la capital, donde también se alojan sus padres. También tienen la posibilidad de afiliarse al partido gobernante y contraer matrimonios con familias de la élite.

Escala operativa y visión de Kim Jong Un

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur estimó en 2024 que las operaciones de guerra cibernética del país emplean a aproximadamente 8 mil 400 personas. Aunque el grupo de élite es reducido, su impacto financiero es enorme. Kim Heung-kwang describió a este grupo como una de las armas secretas de Kim Jong Un, destacando la metodología sistemática de búsqueda de niños inteligentes.

En 2015, el líder inauguró la Calle de los Científicos Mirae en Pionyang, una infraestructura clave donde los piratas informáticos tenían el título oficial de científico o investigador. Los desertores señalan que no existe otro país que forme agentes de esta manera, sin importar la voluntad de los reclutas. Viajes a países aliados como China también forman parte de la capacitación para acceder a internet con mayor libertad.