Kimi Antonelli se corona campeón de F1 2026 en México a los 20 años

Kimi Antonelli gana el Mundial de Pilotos 2026 en el GP de México con 20 años, récord histórico. Verstappen triunfa y Checo Pérez celebra su carrera 300 en la capital mexicana.

La Fórmula 1 vivió un momento histórico en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de la Ciudad de México, donde Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón del mundo de pilotos para la temporada 2026. El joven piloto de Mercedes aseguraron el título al finalizar en el tercer puesto, una actuación que no solo lo coronó como el monarca más joven de la historia con apenas 20 años, dos meses y siete días, sino que también devolvió el trono a Italia tras 73 años sin victorias. Este logro superó la marca establecida por Sebastian Vettel en 2010, marcando un antes y un después en la historia del automovilismo global.

Récord de juventud y dominio neerlandés

La llegada de Antonelli a la meta junto a dos multicampeones, Max Verstappen y Lewis Hamilton, fue el clímax de una carrera llena de emociones. Verstappen, del equipo Red Bull, logró su sexta victoria en el circuito capitalino, reafirmando su dominio actual tras iniciar la prueba desde la quinta posición debido a una penalización. El neerlandés resistió con éxito la constante presión de Hamilton, quien pilotaba para Ferrari y terminó segundo, demostrando que la estrategia y la resistencia fueron claves para cerrar la jornada con el triunfo.

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La ventaja acumulada por Antonelli antes de la prueba era abrumadora, con 123 puntos sobre su compañero de equipo George Russell. Solo necesitaba finalizar entre los nueve primeros para garantizar la corona, y su desempeño confirmó su superioridad técnica y mental. Mientras Antonelli celebraba con la afición mexicana, Verstappen también festejaba un éxito personal significativo, ya que su victoria en México representa un hito recurrente en su palmarés y consolida su estatus como el piloto a batir en la parrilla actual.

Incidencias críticas y cambios de estrategia

La competición sufrió cambios drásticos desde el arranque, alterando por completo las expectativas iniciales. Charles Leclerc logró superar a Hamilton en las primeras vueltas, pero esta ventaja efímera se vio truncada cuando recibió una sanción de cinco segundos por abandonar la pista. Paralelamente, George Russell enfrentó dificultades al recibir diez segundos de castigo tras un contacto con Isack Hadjar, lo que permitió a Verstappen aprovechar las estrategias de los equipos para tomar el liderato de la carrera sin oposición inmediata.

El momento de mayor tensión e incertidumbre se produjo en la vuelta 45, cuando Valtteri Bottas sufrió una grave falla mecánica. El piloto rompió la suspensión de su Cadillac y se estrelló contra las barreras de la primera curva, lo que obligó a la dirección de carrera a detener la prueba con bandera roja para reparar las protecciones. Este intervalo permitió a los equipos ajustar sus tácticas y a los pilotos recuperar el orden antes de la reanudación, un proceso crucial para definir los puestos finales.

Al reanudar la competencia, Hamilton intentó un ataque decidido contra Verstappen, pero el líder del campeonato mantuvo su posición con habilidad. En medio de esta lucha por los primeros lugares, Antonelli tuvo su propia batalla táctica, logrando adelantar a Leclerc para recuperar el tercer puesto que necesitaba para asegurar el campeonato. Más tarde, un accidente adicional protagonizado por Arvid Lindblad provocó la intervención del auto de seguridad, añadiendo otra capa de complejidad a un cierre que se volvió extremadamente ajustado y dramático.

Homenaje y desafíos para Checo Pérez

Mientras el podio y el campeonato se decidían, la jornada tuvo un significado profundamente emotivo para Checo Pérez. El piloto mexicano celebró su largada número 300 en la Fórmula 1, un hito personal y profesional ante su afición y pilotando para la escudería debutante Cadillac. Aunque la tarde no terminó con puntos para él, su presencia en la pista fue un símbolo de persistencia y logro, especialmente considerando que arrancó en la vigésima posición y logró ubicarse temporalmente entre los primeros 14 corredores.

Sin embargo, la carrera de Pérez sufrió un golpe adverso debido a una parada problemática en boxes que lo hizo retroceder en el orden. Además, recibió cinco segundos de sanción por superar el límite de velocidad en el carril de pits, penalización que afectó su ritmo final. A pesar de haber recuperado posiciones tras la bandera roja, concluyó la competencia en el puesto 17, quedando fuera de la zona de puntos en un momento crucial y ante el público que esperaba un resultado distinto.

Clasificación final y perspectivas futuras

La clasificación final confirmó la supremacía de los pilotos líderes, con Leclerc finalizando en cuarto lugar y Lando Norris en quinto. El top 10 se completó con George Russell, Oscar Piastri, Felipe Colapinto, Jacky Lawson y Pierre Gasly, quienes cerraron el grupo de puntualidad. Para Antonelli, este resultado significa que ya es campeón matemático con 380 unidades, consolidando su título con cuatro Grandes Premios por disputar. Su coronación en México queda grabada como el lugar de su primera grande victoria en la jerarquía del deporte.

La temporada continuará el 8 de noviembre en São Paulo, Brasil, donde los equipos buscarán mantener o mejorar sus posiciones antes del cierre del calendario. México quedará señalado en los anales de la historia no solo por el dominio de Verstappen y el logro de Antonelli, sino también por el esfuerzo histórico de Checo Pérez. Este fin de semana redefinió los estándares de edad y experiencia en la Fórmula 1, estableciendo un nuevo referente para las futuras generaciones de pilotos.