Kimmel Responde a Trump: 'Mi Broma No Fue un Llamado al Asesinato'

El comediante Jimmy Kimmel defiende su comentario satírico sobre Melania Trump tras las exigencias de Donald y Melania Trump de que Disney lo despida. Kimmel niega cualquier conexión con el intento de acceso no autorizado a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y enfatiza su oposición a la violencia armada.

Jimmy Kimmel ha respondido con firmeza a las exigencias del expresidente Donald Trump y de la ex primera dama Melania Trump , quienes solicitaron su despido de Disney tras un comentario satírico realizado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

El comediante defendió su broma, aclarando que se trataba de una parodia sobre la diferencia de edad entre el expresidente y su esposa, y que su intención nunca fue incitar a la violencia. Kimmel enfatizó su largo historial de oposición a la violencia armada, desvinculándose de cualquier conexión entre su comentario y el intento de acceso no autorizado a la Cena de Corresponsales.

El origen de la controversia radica en el monólogo de Kimmel, donde hizo referencia a la posibilidad de que Melania Trump se convirtiera en “viuda” y a la expresión que, según él, muestra en su rostro al estar junto al expresidente. Trump, a través de su plataforma Truth Social, acusó a Kimmel de difundir un video falso que mostraba a su esposa y a su hijo en el estudio del comediante, algo que él niega rotundamente.

El expresidente vinculó directamente el comentario de Kimmel con el incidente de seguridad en la Cena de Corresponsales, sugiriendo que el atacante estaba motivado por las palabras del comediante. Melania Trump, por su parte, calificó el monólogo de Kimmel como corrosivo y perjudicial para el clima político en Estados Unidos, argumentando que personas como él no deberían tener una plataforma para difundir odio.

La ex primera dama cuestionó la responsabilidad de Disney y ABC al proteger a Kimmel a pesar de su comportamiento, preguntando si la cadena está dispuesta a tolerar la difusión de odio a costa de la comunidad. La situación se complicó aún más tras el intento de un individuo de acceder a la zona de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraban Donald y Melania Trump.

El sospechoso, identificado posteriormente, ha sido acusado formalmente de intento de asesinato al expresidente, entre otros cargos federales. Este incidente ha intensificado el debate sobre la retórica política y la responsabilidad de los medios de comunicación. Kimmel, en su respuesta, instó a rechazar la retórica de odio y violenta, sugiriendo que una forma de reducirla sería que el expresidente Trump tuviera una conversación con su esposo al respecto.

El comediante también hizo una pulla al entorno presidencial, insinuando que la vida en la Casa Blanca puede ser estresante. La controversia ha generado una amplia discusión sobre los límites de la sátira política y el impacto de las palabras en un clima social polarizado.

La defensa de Kimmel se centra en la naturaleza de su trabajo como comediante y su compromiso con la lucha contra la violencia, mientras que la acusación de los Trump se basa en la percepción de que sus palabras incitaron a la violencia y contribuyeron a la división política en el país. El caso plantea interrogantes sobre la libertad de expresión, la responsabilidad social de los medios y la influencia de la política en el entretenimiento





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jimmy Kimmel Donald Trump Melania Trump Cena De Corresponsales Sátira Violencia Armada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Melania se lanza contra Jimmy Kimmel por 'difundir odio' y pide acciones a su cadenaLa primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha cargado este lunes contra el humorista Jimmy Kimmel, tras señalar que su retórica 'odiosa y violenta' divide al país.

Read more »

Melania Trump se lanza contra Jimmy Kimmel por llamarla 'viuda expectante'; exige a ABC tomar posturaComediante encabezó una parodia, previa a la Cena de Corresponsales suspendida por un tiroteo

Read more »

Piden Donald y Melania Trump salida de Jimmy Kimmel de la TVLa pareja presidencial estadounidense acusó al comediante de traspasar los límites al hablar de la posible viudez de la modelo durante un sketch

Read more »

Trump y Melania Piden Despido de Jimmy Kimmel por Monólogo sobre Tiroteo, ¿Qué Dijo?Noticias de México y el mundo

Read more »

Trump Señala Dichos de Jimmy Kimmel sobre 'Viuda' tras Disparos en Cena de CorresponsalesNoticias de México y el mundo

Read more »

Jimmy Kimmel responde a Melania Trump: debemos rechazar la retórica violentaEn un largo monólogo, el comediante respondió a la petición de la primera dama de que debería ser despedido

Read more »