Kohei Horikoshi revela el final trágico planeado para My Hero Academia y Deku

Kohei Horikoshi explica cómo el destino original de Izuku Midoriya era mucho más oscuro en My Hero Academia, contrastando con la resolución final publicada.

El creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ha revelado en una reciente entrevista que su concepto inicial para el final de la icónica franquicia era considerablemente más trágico y desagradable para el protagonista. Aunque la obra, editada por Shueisha, se consolidó rápidamente como uno de los mangas nipones más exitosos, su conclusión generó una polarización significativa entre la comunidad de lectores y espectadores.

Horikoshi explicó que la narrativa original centraba el destino de Izuku Midoriya, conocido como Deku, en un camino solitario y lleno de injusticias. Sin embargo, la historia evolucionó para priorizar el concepto de heroísmo colectivo, desplazando el enfoque de la trayectoria personal del joven héroe hacia una visión comunitaria más amplia. Este cambio estratégico buscaba responder a las expectativas de una audiencia global que valoraba la camaradería y el esfuerzo grupal.

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Origen y trayectoria del manga en Shueisha

My Hero Academia comenzó su publicación en la revista Shukan Shonen Jump de Shueisha el 7 de julio de 2014. Desde su debut, la obra captó la atención inmediata gracias a su premisa innovadora en una sociedad donde la mayoría de la población posee habilidades especiales llamadas Quirks. El protagonista, Izuku Midoriya, destaca por ser un joven que aspira a convertirse en héroe a pesar de carecer inicialmente de dichos poderes.

La serie alcanzó una extensión considerable, finalizando con un total de 430 episodios recopilados en 42 volúmenes. La adaptación animada, producida por el estudio BONES, también fue un fenómeno cultural que concluyó su emisión en 2025 tras ocho temporadas, amplificando el impacto de la narrativa escrita por Horikoshi.

El destino de Izuku Midoriya y la pérdida de One for All

En el clímax de la guerra entre héroes y villanos, Deku se enfrenta a Tenko Shimura, quien ha asumido el rol del villano Shigaraki gracias a la intervención de Zen Shigaraki, también conocido como All for One. Durante esta batalla decisiva, el protagonista logra derrotar a su antagonista, pero el costo es extremadamente alto: pierde por completo su habilidad, el One for All.

Este acto marca el retorno de Izuku Midoriya a su condición inicial de persona sin Quirks. Aunque se confirmó que conservaba algunos vestigios similares a los que tuvo All Might al transferir su poder, el capítulo 430 del manga estableció que la habilidad desapareció completamente. La obra realiza un salto temporal de 8 años para mostrar las consecuencias de esta pérdida.

La vida de Deku como profesor y héroe no oficial

Tras el salto temporal, se revela que Izuku Midoriya abandonó su sueño de convertirse en un héroe profesional registrado. En su lugar, se desempeña como profesor en la prestigiosa Academia U.A, donde forma a la nueva generación de aspirantes a superhéroes. Esta decisión, aunque decepcionante para muchos seguidores, refleja su madurez y su deseo de proteger desde las sombras.

No obstante, Horikoshi añadió matices a este final. Gracias a una armadura de héroe entregada por su mentor All Might y financiada por sus excompañeros, Izuku pudo regresar a la vida activa. Se convierte así en una figura respetada, protegiendo a la ciudad de los pocos villanos remanentes, aunque fuera del sistema oficial. Esta solución agridulce permitió que cumpliera su propósito sin ostentar el título formal.

La visión original del autor sobre el heroísmo

En la entrevista, Kohei Horikoshi aclaró que el giro narrativo hacia el heroísmo colectivo no fue un añadido tardío, sino una evolución natural de su planificación. Señaló que el capítulo 1 de la serie terminaba con la frase: Esta es la historia de cómo me convertí en el mayor héroe, estableciendo una perspectiva individualista inicial.

Posteriormente, en el capítulo 324, el discurso cambió drásticamente a: Esta es la historia de cómo todos nos convertimos en los mayores héroes. Este cambio textual demuestra la intención del autor de transmitir que el verdadero triunfo no reside en un solo individuo, sino en la unión de todos los personajes que forman el mundo de My Hero Academia.