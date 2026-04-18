Kristin Cabot, tras el escándalo viral: 'Fui víctima de sexismo y acoso digital'

La exejecutiva Kristin Cabot, afectada por un video viral de Coldplay, rompe el silencio en entrevista con Oprah Winfrey para denunciar el sexismo y el acoso que sufrió, explicando su versión de los hechos y pidiendo una disculpa a Chris Martin.

La polémica en torno a Kristin Cabot dista mucho de haber concluido. Nueve meses después del incidente que la catapultó a la notoriedad mundial, las repercusiones de aquel video viral continúan ensombreciendo su vida. Cabot, cuya transición de exitosa ejecutiva a figura pública bajo intenso escrutinio fue abrupta e involuntaria, se vio en el centro de un torbellino de especulaciones tras ser captada por una ' Kiss Cam ' durante un concierto de Coldplay . Lo que comenzó como un momento fugaz se transformó en una tormenta de rumores sobre una presunta infidelidad, un escándalo que finalmente le costó su carrera profesional y su preciada privacidad.

En una reciente y profunda entrevista concedida a Oprah Winfrey, Kristin Cabot finalmente rompió su largo silencio para exponer y denunciar el profundo sexismo que asegura haber padecido. La exejecutiva enfatizó cómo fue objeto de juicios sumamente punitivos, diseñados, según ella, para invalidar su valiosa trayectoria profesional. 'Me acusaron de haberme acostado con mis jefes para llegar a la cima, pero nadie cuestionó al CEO ni preguntó cómo había llegado él a su puesto', declaró con contundencia ante las cámaras de Oprah. Este señalamiento pone de manifiesto la doble vara de medir que, a menudo, se aplica en el ámbito profesional, especialmente contra las mujeres.

La entrevista con Oprah Winfrey reveló detalles cruciales sobre la situación personal de Cabot en el momento del concierto. Desmintiendo categóricamente las acusaciones de infidelidad, Kristin Cabot explicó que ya se encontraba separada de su esposo, manteniendo con él una relación cordial y amistosa. De hecho, añadió un dato revelador: su exmarido asistió al mismo concierto acompañado por otra mujer, lo que subraya la complejidad de las circunstancias y desmonta la narrativa simplista que la rodeó. Este desmentido es fundamental para comprender la injusticia de la condena pública que sufrió.

Uno de los puntos más significativos de la conversación con Oprah se centró en la figura de Chris Martin, el carismático líder de Coldplay. Según el relato de Cabot, fue un comentario casual del músico el que exacerbó un momento ya de por sí incómodo, transformándolo en un escándalo de proporciones globales. Al enfocar a Cabot y a Andy Byron en las pantallas gigantes, Martin bromeó: 'Esa pareja es muy tímida o está teniendo una aventura'. Cabot argumenta firmemente que esta frase, pronunciada ante miles de asistentes y con el potencial de viralizarse, inyectó el morbo necesario para alimentar la furia de los internautas. Por esta razón, la exejecutiva expresó su esperanza de recibir una disculpa por parte del cantante, dado que su comentario, a su parecer, 'echó gasolina al fuego' de una 'cacería de brujas' que, en última instancia, devastó su carrera y su reputación. Para Cabot, el reconocimiento del daño causado por figuras de tal influencia es un paso esencial y necesario para poder comenzar a cerrar un capítulo de su vida que, casi un año después, sigue infligiéndole un profundo dolor y cuyas heridas tardan en sanar. La entrevista con Oprah Winfrey no solo buscó aclarar los hechos, sino también reivindicar su nombre y exponer las falacias que rodearon su caso, esperando que sirva de precedente para futuras situaciones similares, donde la presunción de culpabilidad y el escarnio público se ceban con las personas, especialmente las mujeres, sin un debido proceso.

Kristin Cabot se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos en la prestigiosa empresa tecnológica Astronomer. Su vida, hasta entonces estructurada y exitosa, dio un vuelco radical el 16 de julio de 2025. Aquel día, mientras disfrutaba de un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos, la famosa cámara de besos la enfocó en las pantallas gigantes. El problema radicó en que estaba abrazada a Andy Byron, quien en ese momento ostentaba el cargo de CEO de su compañía. El video del instante se propagó como la pólvora en TikTok en cuestión de horas, acumulando millones de reproducciones y desatando una ola de acusaciones en redes sociales sobre una supuesta relación extramatrimonial clandestina. El escándalo escaló de tal manera que ambos terminaron perdiendo sus empleos, y Cabot se convirtió en el blanco de un acoso masivo sin precedentes, exponiendo las vulnerabilidades y los peligros del escrutinio público en la era digital.

La complejidad de la situación se agrava al considerar la narrativa mediática que se construyó alrededor de Cabot. Las redes sociales se llenaron de juicios sumarios y condenas públicas, muchas de ellas basadas en suposiciones y con un claro tinte sexista. El hecho de que fuera una mujer y estuviera en una posición de poder junto a un hombre en un cargo superior facilitó la construcción de un relato de engaño y ambición desmedida, obviando cualquier otra posible explicación o circunstancia personal. El incidente, magnificado por la viralidad y la falta de contexto, demostró la facilidad con la que se puede destruir la reputación de una persona en el mundo digital, sin darle la oportunidad de defenderse o de explicar su verdad. El sexismo implícito en las acusaciones y en la forma en que se trató su caso es un tema recurrente en las discusiones sobre este lamentable episodio.





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kristin Cabot Coldplay Kiss Cam Sexismo Acoso Digital

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

¡Al estilo Super Bowl! Infantino revela el 'mayor espectáculo del mundo' en Final del Mundial, organizado por ColdplayInfantino confirmó el primer espectáculo en la historia de los Mundiales, esto será el domingo 19 de julio en Estados Unidos.

Read more »

Coldplay encabezará el primer show de medio tiempo en una final de MundialLa FIFA apuesta por un espectáculo musical al estilo Super Bowl para atraer a más audiencia global

Read more »

Kristin Cabot, la mujer de la 'Kiss Cam' quería una disculpa pública de Chris Martín de Coldplay| VIDEOKris Cabot conto su verdad a Oprah sobre la Kiss Cam donde fue captada con Andy Byron, ante ello solicito una disculpa pública de Chris Martin de Coldplay

Read more »

Dr Simi se vuelve viral con tremendo baile copiando el trend de Jungkook de BTSDr. Simi se convirtió en tendencia global tras participar en una dinámica digital donde recreó uno de los más icónicos bailes del cantante coreano

Read more »

Kany García inicia gira 'Puerta Abierta' en CDMX con homenaje a México y mensaje de apoyo a migrantesLa cantante puertorriqueña Kany García dio inicio a su gira 'Puerta Abierta' en la Ciudad de México, a pesar de algunos contratiempos técnicos. Durante el concierto, rindió un emotivo homenaje a México, país que considera un refugio y una fuente de esperanza en su carrera. García también dedicó un espacio para hablar sobre su canción 'La niña que fui', esperando que sirva para visibilizar y atender las necesidades de la infancia. La artista expresó su gratitud a quienes la han apoyado y reafirmó su conexión con el público mexicano.

Read more »

Max Star aprendió el valor de cada peso antes de brillar en la lucha libre“Yo estudié nutrición y soy preparador físico con certificación. También fui cargador en La Merced en una bodega de telas, era cargador' compartió en entrevista

Read more »