Kromberg & Schubert invertirá 26 millones de dólares y generará mil empleos en Guanajuato

La empresa alemana Kromberg & Schubert anunció una inversión de 26 millones de dólares en San Francisco del Rincón e Irapuato, Guanajuato, que creará mil nuevos empleos. La compañía ampliará su planta de plásticos y desarrollará proyectos para BMW. Actualmente emplea a seis mil personas, 90% guanajuatenses y 60% mujeres.

La empresa alemana Kromberg & Schubert , especializada en componentes eléctricos para la industria automotriz, anunció una inversión de 26 millones de dólares en el estado de Guanajuato , específicamente en los municipios de San Francisco del Rincón e Irapuato.

Esta inversión generará mil nuevos empleos directos, lo que refuerza la confianza de las compañías extranjeras en la entidad, a pesar de la incertidumbre económica global. La gobernadora de Guanajuato destacó que la entidad cuenta con estado de derecho y condiciones favorables para la inversión, lo que ha permitido que la empresa consolide su presencia en la región.

Kromberg & Schubert ya opera en Guanajuato desde hace varios años y actualmente emplea a seis mil personas, de las cuales el 90% son originarias del estado y el 60% son mujeres. Con esta nueva inversión, la compañía duplicará la capacidad de su planta de inyección de plásticos en San Francisco del Rincón y desarrollará nuevos proyectos en Irapuato, vinculados a la producción de componentes para BMW.

La gobernadora explicó que estos 26 millones de dólares se suman a los 156 millones de dólares que la empresa ya había invertido previamente en la entidad, lo que demuestra un compromiso a largo plazo con el desarrollo económico de Guanajuato. La mandataria estatal subrayó que Alemania es el tercer socio inversionista de Guanajuato, por lo que la relación con ese país es estratégica para la generación de empleos y el crecimiento industrial.

La inversión de Kromberg & Schubert no solo fortalecerá el clúster automotriz de la región, sino que también beneficiará a las familias guanajuatenses al ofrecer oportunidades laborales estables y bien remuneradas. Con este proyecto, la empresa reafirma su apuesta por la calidad de la mano de obra local y la estabilidad que ofrece el estado, incluso en momentos de volatilidad global.

Se espera que los nuevos puestos de trabajo contribuyan a mejorar la calidad de vida de los habitantes y a impulsar la economía local en los próximos años





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