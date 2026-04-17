Kushki Refuerza sus Defensas con IA Ante Riesgos Cibernéticos y Fiscales; México y EE.UU. Abordan Temas Clave del T-MEC

La empresa de pagos Kushki integra IA para combatir el fraude y asegurar el cumplimiento normativo, mientras México y Estados Unidos avanzan en la revisión del T-MEC, abordando desde el acero hasta la sustitución de importaciones. Paralelamente, multinacionales denuncian prácticas fiscales agresivas del SAT, y la ASF investiga posibles irregularidades en el Estado de México.

Ante la creciente inquietud por las vulnerabilidades en ciberseguridad exacerbadas por la Inteligencia Artificial (IA), y el reciente impacto del lanzamiento de Mythos por parte de Anthropic, diversas empresas del sector de pagos han comenzado a tomar medidas preventivas. Una de ellas es Kushki, la firma de tecnología de pagos de Aron Schwarzkopf y Sebastián Castro, respaldada por inversores de renombre como Dila Capital, SoftBank Latin America Fund y Kaszek Ventures.

Kushki está fortaleciendo sus sistemas de adquisición y cumplimiento normativo mediante la implementación de IA, con el objetivo de protegerse contra el fraude y consolidarse como un actor institucional clave en la transición hacia una economía cada vez más digitalizada. Esta estrategia cobra especial relevancia ante la proximidad del Mundial de Futbol 2026, organizado por la FIFA bajo la presidencia de Gianni Infantino, evento que se perfila como un catalizador para el dinero electrónico, la trazabilidad y, paralelamente, para la aparición de nuevos riesgos. El momento elegido para estas acciones no es fortuito. Durante la 89 Convención Bancaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora bajo la dirección de Omar Reyes, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Ángel Cabrera, firmaron un acuerdo para intensificar la colaboración en la lucha contra el lavado de dinero. Este convenio va más allá del simple intercambio de información, contemplando análisis conjuntos, la creación de grupos interinstitucionales y una supervisión más detallada de las operaciones consideradas inusuales. Se avecina una nueva fase de vigilancia intensificada sobre los actores no tradicionales del sistema financiero, así como sobre los bancos históricos agrupados en la Asociación de Bancos de México, encabezada por Emilio Romano. Fuentes del sector sugieren que el propósito fundamental es cerrar los resquicios por donde operan entidades de menor tamaño y menor regulación. El desafío es multifacético, abarcando aspectos tecnológicos, regulatorios, reputacionales y, en gran medida, políticos. En un país donde el efectivo aún predomina, la digitalización de los pagos no se limita a ofrecer un producto superior; requiere la construcción de confianza, aprovechando la tecnología, incluidas las innovadoras herramientas de Inteligencia Artificial, que representan tanto una amenaza potencial como una oportunidad significativa para fortalecer las defensas. Paralelamente, México y Estados Unidos se preparan para una segunda ronda de conversaciones técnicas como parte del proceso de revisión del T-MEC. Tras la primera reunión celebrada en Washington en marzo, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, visitará México para liderar estos encuentros con el titular de Economía, Marcelo Ebrard. Las discusiones se centrarán en una revisión sectorial detallada de los temas prioritarios para México, incluyendo el acero y aluminio, la industria automotriz y el sector agropecuario. Asimismo, se abordarán aspectos cruciales como las reglas de origen y la coordinación de políticas comerciales entre ambas naciones. Un eje central de estas negociaciones será la sustitución de importaciones, con el objetivo de potenciar la producción regional e incentivar inversiones que faciliten la reubicación de procesos productivos a México, reduciendo así la dependencia de insumos de otras partes del mundo. En otro orden de ideas, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC), que agrupa a multinacionales como UPS, Coca Cola y Hewlett Packard, ha presentado una denuncia ante la Secretaría de Hacienda, dirigida por Édgar Amador. Las empresas alegan estar siendo objeto de prácticas fiscales irregulares por parte del SAT, las cuales desincentivan la inversión y la generación de empleo en México. En una misiva dirigida al Secretario, se detallan auditorías agresivas, incrementos fiscales y dificultades para impugnar decisiones tributarias, problemas que, según afirman, se han intensificado durante el último año. Las empresas sostienen que estas prácticas exacerban los efectos de las medidas fiscales incluidas en el Paquete Económico 2026 y son especialmente preocupantes en el contexto de la revisión del T-MEC. Adicionalmente, señalan que la reforma judicial de 2024 ha mermado sus mecanismos de defensa ante posibles abusos por parte del organismo encabezado por Antonio Martínez Dagnino. Desde el año 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido observaciones sobre la gestión de más de mil millones de pesos ejercidos durante la administración anterior en el Estado de México, recursos cuya aclaración completa aún está pendiente. Las irregularidades detectadas por la ASF sugieren posibles inconsistencias en el manejo de fondos públicos, lo que ha generado inquietudes sobre la transparencia en uno de los gobiernos estatales de mayor relevancia en el país. Sin embargo, el asunto no se detiene ahí, ya que han surgido interrogantes sobre posibles redes de continuidad dentro de la administración pública federal. En particular, se ha puesto bajo la mira al IMSS, y versiones apuntan a que dentro de su Secretaría General operan perfiles con vínculos directos con el gobierno anterior





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