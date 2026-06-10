Kylian Mbappé abandona temporalmente la concentración de Francia antes del Mundial 2026

El delantero estrella de la selección francesa, Kylian Mbappé, dejó la concentración después del amistoso contra Irlanda del Norte y fue visto en Madrid con su pareja, generando especulaciones. Aunque no hay información oficial sobre problemas disciplinarios, Mbappé y Michael Olise se ausentaron antes del viaje a Boston para el Mundial 2026. El atacante, que tuvo un desempeño discreto en el amistoso, sigue siendo clave para Francia en la búsqueda del título mundial.

A pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Kylian Mbappé volvió a ocupar los titulares en Francia por un motivo que no está relacionado directamente con el fútbol.

El delantero abandonó temporalmente la concentración de su selección después del amistoso frente a Irlanda del Norte y fue visto en Madrid acompañado por su pareja. Según informó Ilies Peeters, corresponsal de la selección francesa, tanto Mbappé como Michael Olise tomaron un vuelo después del partido disputado en Lille, pero tenían previsto reincorporarse a la delegación antes de la salida oficial hacia Boston para disputar el torneo.

No existe ninguna confirmación oficial por parte de la Federación Francesa de Fútbol que indique problemas disciplinarios o conflictos internos. En el amistoso, Mbappé desperdició varias oportunidades de gol, lo que generó comentarios en la prensa, pero el jugador continúa siendo la gran figura de Les Bleus y una de las principales estrellas de la Copa Mundial.

Por otro lado, la cobertura del evento será amplia: TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos, incluida la gran final, además de todos los encuentros de la Selección Mexicana y las fases eliminatorias. Mientras tanto, en Argentina, La Scaloneta ha lanzado un video inspirador para el torneo, y en México se recomiendan los mejores tacos callejeros de la CDMX para los visitantes.

La expectativa por el Mundial crece a pesar de los contratiempos menores en las concentraciones





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