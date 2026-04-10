Líbano exige alto el fuego a Israel como condición para dialogar, mientras los bombardeos continúan

El Líbano condiciona cualquier negociación con Israel a un alto el fuego, mientras los bombardeos israelíes continúan, dejando una alta cifra de víctimas y una crisis humanitaria.

Beirut. El Líbano exigió ayer un alto el fuego como condición previa para iniciar cualquier diálogo con Israel, esto después de que el primer ministro israelí y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu, anunciara su autorización para negociaciones directas “lo antes posible” con Beirut. Estas conversaciones, según Netanyahu, estarían destinadas a desarmar a la milicia de Hezbollah y establecer relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

La propuesta de Netanyahu, comunicada a través de un comunicado oficial, surgió tras un llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la contención de las hostilidades. La declaración del primer ministro israelí generó un ambiente de expectación, pero también de cautela, dada la complejidad de las relaciones bilaterales y la persistencia de las tensiones en la región. El anuncio oficial israelí indicó que las negociaciones “versarán sobre el desarme de Hezbollah”, una cuestión sensible para el gobierno libanés, quien se ha comprometido formalmente a abordar esta problemática. Además, se espera que las conversaciones incluyan el “establecimiento de relaciones de paz” entre ambos países, una aspiración de larga data, ya que ambos países están técnicamente en estado de guerra desde hace décadas, lo que ha generado numerosos conflictos y tensiones. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, emitió una advertencia clara al señalar que “la guerra no se detendrá”, lo que añadió un grado de incertidumbre al panorama. Por su parte, el gobierno libanés, a través de un responsable que solicitó el anonimato, afirmó a la AFP que la condición primordial para iniciar cualquier negociación es el cese inmediato de las hostilidades. El presidente libanés, Joseph Aoun, ratificó en su cuenta de X que la “única solución” viable es un alto el fuego previo a cualquier tipo de conversaciones con Israel. Al Jazeera reportó que las conversaciones serían supervisadas por Estados Unidos y estarían lideradas por el ex embajador libanés Simon Karam, lo cual apunta a una posible mediación internacional en el proceso. Un funcionario estadounidense confirmó la celebración de una reunión la próxima semana en Washington, en donde se tratará el tema del alto el fuego entre ambas naciones, sin embargo, existe la preocupación de que los enfrentamientos que involucran a Hezbollah puedan poner en peligro la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. El legislador del grupo chiíta Ali Fayyad, en nombre de Hezbollah, rechazó categóricamente cualquier negociación directa entre Líbano e Israel, exigiendo la “retirada” del ejército israelí del sur del país. Fayyad enfatizó que el gobierno libanés debería priorizar la salida de las tropas israelíes del territorio libanés, así como el retorno de las personas desplazadas, además del alto el fuego como condición para dialogar con Tel Aviv. Hamas, también emitió un comunicado rechazando la posibilidad de entablar negociaciones con Israel, lo cual amplía el espectro de la complejidad del conflicto. Netanyahu, por su parte, advirtió que los bombardeos contra Hezbollah continuarían con el objetivo de restablecer la “seguridad de los habitantes del norte” de Israel, zona fronteriza con Líbano. Las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron la evacuación del sur de Beirut y amenazaron con intensificar sus ataques en la zona, lo que ha generado preocupación a nivel internacional. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó a Israel revocar la orden de evacuación que afecta a la zona de Jnah, en los suburbios sur de Beirut, donde se encuentran dos de los hospitales más importantes: los universitarios Rafik Hariri y Al Zahraa, temiendo por la salud y seguridad de la población civil. Los bombardeos israelíes, que comenzaron el 2 de marzo después de que Hezbollah atacara territorio israelí en represalia por el asesinato del ayatollah Ali Jameni, el 28 de febrero, han provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, en un país que cuenta con una población de 5.9 millones. Hezbollah respondió ayer con misiles a las localidades israelíes de Metula y Kiryat Shmona, en el norte del país, intensificando el conflicto. La situación humanitaria en Líbano se agrava cada día, los bombardeos, que han sido los más intensos desde el 2 de marzo, han causado una gran cantidad de víctimas y han puesto en jaque el alto el fuego entre Washington y Teherán. El ejército israelí continuó sus ofensivas contra presuntos sitios de lanzamiento y “posiciones de tiro” de Hezbollah en Líbano durante la madrugada de hoy. En Beirut, los equipos de rescate y la población civil siguen buscando víctimas entre los escombros tras los bombardeos, que han dejado un gran número de heridos. En Ain el Mreisseh, un barrio residencial cercano al mar, aún se encontraban cuerpos bajo los escombros. Las autoridades libanesas han elevado la cifra de muertos a mil 530, incluidos 130 niños, y 4 mil 812 heridos, como consecuencia de los mortíferos bombardeos israelíes desde el 2 de marzo. Los hospitales están saturados, con escasez de suministros médicos, y el personal sanitario trabaja bajo una enorme presión para atender a las víctimas. La situación en el terreno es desesperada y el impacto sicológico es devastador para la población, según relatan los voluntarios





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