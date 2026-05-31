Líder indígena denuncia irregularidades en seguridad, medio ambiente y acceso a centros ceremoniales en Guanajuato

Mauricio Mata Soria, Gobernador Indígena Chichimeca-Pame, señala falta de transparencia en retenes, tala ilegal y cobros en sitios sagrados. El asesinato de su abogado agrava la crisis de derechos indígenas.

Mauricio Mata Soria, Gobernador Indígena de la comunidad Chichimeca-Pame en Guanajuato , ha denunciado públicamente una serie de irregularidades que afectan a los pueblos originarios de la región.

Entre los señalamientos más graves destacan la falta de transparencia en los protocolos de seguridad, las afectaciones ambientales no consultadas y las barreras impuestas para el acceso a centros ceremoniales ancestrales. Según Mata Soria, la situación se ha agravado tras el asesinato de su abogado defensor ocurrido en abril pasado, lo que ha dejado a las comunidades sin representación legal y ante la imposibilidad económica de costear una nueva defensa.

El líder indígena explicó que el tribunal agrario exige honorarios elevados que resultan inalcanzables para los pobladores, quienes ahora deben buscar asesores sin saber cómo pagarles. Esta pérdida ha debilitado significativamente la lucha por los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios en el estado. En materia de seguridad, el Gobernador Indígena señaló que los rondines y retenes instalados en las vías locales carecen de coordinación y transparencia.

Las autoridades no informan a los líderes comunitarios sobre las operaciones de vigilancia, lo que genera desconfianza sobre los verdaderos propósitos de estos operativos. Mata Soria advirtió que, al operar en la opacidad, se facilita el traslado ilegal de madera y otros recursos naturales sin una revisión legítima.

Como solución, propuso que cualquier acción de las dependencias de seguridad sea notificada previamente a los representantes ejidales, permitiendo así que las comunidades colaboren y ejerzan una vigilancia ciudadana para garantizar que las autoridades cumplan con su deber. Esta falta de comunicación, dijo, abre la puerta a abusos y a la explotación ilegal de los recursos de la región.

Otro punto crítico abordado por Mata Soria es la restricción al acceso a centros ceremoniales, como las pinturas rupestres, que han sido cercados y sometidos a cobros que limitan las prácticas tradicionales. El líder indígena denunció que las declaratorias y delimitaciones de estas áreas han ignorado el derecho de los pueblos originarios a realizar sus rituales ancestrales. Señaló que ahora se exige pago para danzar o realizar ceremonias en sitios que históricamente han sido parte de su patrimonio cultural.

Estas medidas, según su testimonio, benefician únicamente al turismo externo y alejan a los habitantes locales de sus raíces. En el ámbito ambiental, Mata Soria recordó que actividades como la tala de árboles y la recolección de especies endémicas, como las biznagas, se han realizado históricamente sin consultar a las comunidades indígenas, violando su derecho a la consulta previa.

El panorama actual, marcado por la inseguridad, la falta de transparencia y la discriminación cultural, exige una respuesta urgente de las autoridades para garantizar los derechos de los pueblos originarios en Guanajuato





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