El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha declarado que Washington está perdiendo influencia en la región y que se aleja cada día más de su antiguo estatus en el Golfo. Esto se debe a los ataques nocturnos estadounidenses en el sur del país y la ofensiva israelí en el Líbano, que ha causado 31 muertos.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha declarado que Washington está perdiendo influencia en la región y que se aleja cada día más de su antiguo estatus en el Golfo .

Esto se debe a los ataques nocturnos estadounidenses en el sur del país y la ofensiva israelí en el Líbano, que ha causado 31 muertos. A pesar de esto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que el acuerdo sigue siendo posible y que se están negociando los detalles del documento.

Sin embargo, el líder supremo iraní ha asegurado que los países del Golfo no servirán más de escudo para las bases norteamericanas. Además, Irán ha exigido que cualquier acuerdo de paz se aplique también a los combates en Líbano, donde Israel está llevando a cabo una ofensiva contra el movimiento proiraní Hezbolá. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido aplastar a Hezbolá, y las fuerzas israelíes están ampliando sus operaciones terrestres hacia el interior del Líbano.

En el frente diplomático, altos responsables iraníes han regresado de una visita a Qatar para allanar un marco de 14 puntos con miras a un acuerdo para terminar con la guerra. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha afirmado que su país está dispuesto a alcanzar un marco respetuoso para poner fin a la guerra. La agencia de noticias iraní Tasnim ha informado de que los negociadores de Teherán exigen recuperar los activos congelados por las sanciones internacionales.

El vicepresidente de Irán, Mohamad Reza Aref, ha declarado que el gobierno dio los primeros pasos para restablecer el acceso a internet. A pesar de esto, el acceso a internet sigue siendo parcial en Irán, y no está claro si se mantendrá la conexión. En el frente militar, Irán ha afirmado que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo y que dispararon contra un avión de combate F-35.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha afirmado que no dejará sin respuesta ningún acto hostil y que defenderá su territorio. La cancillería iraní ha agregado que no dudará en defenderse, sin dar más detalles. La explosión externa dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró durante una visita oficial a India que el acuerdo sigue siendo posible y evocó negociaciones sobre el lenguaje específico en el documento, así que tomará unos días





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