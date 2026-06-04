Líderes agrícolas respaldan planta de amoniaco en Topolobampo como infraestructura estratégica para el desarrollo de Sinaloa

Representantes de organizaciones agrícolas de Sinaloa expresaron su apoyo a la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo, señalando que es un insumo clave para fertilizantes, esencial para la producción de alimentos. Destacan que reduciría la dependencia de importaciones, abarataría costos y fortalecería la seguridad alimentaria y la competitividad del campo sinaloense.

En una reunión realizada en la ciudad de Los Mochis, líderes y representantes de diversas organizaciones agrícolas de Sinaloa manifestaron su respaldo a la operación de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, al considerarla una infraestructura estratégica para el desarrollo agrícola, económico y social del estado.

Los asistentes coincidieron en que el amoniaco es un insumo esencial para la producción de fertilizantes, indispensables para la productividad del campo y el abasto de alimentos en México. Durante el encuentro, se destacó que actualmente México importa alrededor del 70 por ciento del amoniaco que consume para cubrir la demanda agrícola nacional, lo que genera riesgos de desabasto, mayores costos de producción y vulnerabilidad ante factores externos que afectan las cadenas de suministro.

En el caso de Sinaloa, principal productor de alimentos del país, esta situación es especialmente relevante. Cada ciclo agrícola requiere miles de toneladas de fertilizantes para atender cerca de 900 mil hectáreas cultivables, por lo que contar con una planta productora de amoniaco en el estado fortalecería la competitividad del sector. Los líderes agrícolas destacaron que una fuente local de suministro permitiría reducir riesgos logísticos, mejorar la disponibilidad del producto, disminuir costos y brindar mayor certidumbre a los productores.

También recordaron que en ciclos recientes se han presentado dificultades para abastecer oportunamente el amoniaco requerido, obligando a importar producto y transportarlo desde largas distancias, lo que encarece la actividad agrícola y reduce los márgenes de ganancia para los agricultores. La planta de GPO, con una capacidad de producción estimada en 600 mil toneladas anuales, no solo abastecería la demanda local, sino que también podría contribuir a satisfacer las necesidades de otras regiones del país.

Los asistentes subrayaron que este proyecto representa una inversión estratégica para el norte de Sinaloa y una herramienta para fortalecer la seguridad alimentaria, generar empleos, impulsar el desarrollo regional y consolidar la capacidad productiva del campo mexicano. En ese sentido, llamaron a la sociedad sinaloense a conocer objetivamente los alcances y beneficios del proyecto, al considerar que garantizar la disponibilidad de insumos esenciales es clave para mantener la producción de alimentos y la competitividad del campo.

Los participantes expresaron: Para Sinaloa, contar con una planta que garantice el suministro de uno de los principales insumos para la producción de alimentos representa una oportunidad para construir un campo más fuerte, competitivo y sostenible. La producción de fertilizantes impacta directamente en la seguridad alimentaria de México y en la capacidad de nuestros productores para seguir alimentando al país.

Asimismo, reiteraron su disposición a mantener un diálogo permanente con autoridades, sociedad y empresa, privilegiando el interés de los productores, el desarrollo de Sinaloa y la construcción de acuerdos que permitan aprovechar los beneficios del proyecto para las presentes y futuras generaciones.

Durante la reunión, estuvieron presentes y participando de manera coincidente Jesús Alberto Rojo Plascencia, Presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa; Roberto Bazúa Campaña, Presidente de la AARC; Teodoro Menchaca, Presidente de la AARSP; Aurelio Lugo Camacho, Presidente de la AARM; Miguel Ángel López Miranda, dirigente de la LCA; Mario Martínez de la AARFS; Agustín Espinoza Lagunas, Presidente de la COUC; Alfredo Rivera y Alberto Rivera; Baltazar Hernández Encinas, Noé Rocha del Módulo V-1; Samuel López Angulo, Ernesto Suárez, José Rivera Miranda; Ricardo Armenta Beltrán; Jesús Patrón Montalvo, Presidente de Granos Patrón; Manuel de Jesús León Perea, Presidente de Morena Agropecuaria; Jorge Verdugo; Evelio Plata Inzunza; Juan Eliezer Lemus; Felipe Sevada Huerta; César Torres; Rodrigo Castro Valenzuela; Jorge Félix Rodríguez; José Luis Campos; Alejandro Rivera Montoya; Ulises Gaxiola Rodríguez; Emilio González Gastélum, Presidente de AURPAES y Presidente de la Coordinadora Única de Apoyos a la Comercialización de los Granos; Gumaro López Cuadras; Ignacio Leal García, Presidente de Agrosin; y Serapio Vargas Ramírez, Presidente de la Unión Agrícola de Sinaloa





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