Líderes del CJNG evadieron la cárcel por fallas judiciales y amparos

Dos presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos recientemente, lograron evitar la cárcel durante años debido a absoluciones judiciales, falta de pruebas y amparos. Las autoridades federales los consideran figuras clave en la reestructuración del cártel tras el debilitamiento de su liderazgo histórico.

Dos presuntos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), detenidos el pasado 27 de abril, han sido objeto de múltiples investigaciones y órdenes de aprehensión a lo largo de los años, sin embargo, lograron evitar la cárcel mediante absoluciones judiciales, falta de pruebas y amparos, según información proporcionada por el Gobierno de Jalisco.

Las autoridades federales los consideran figuras clave dentro de la estructura del grupo criminal, especialmente en un momento de reestructuración tras el debilitamiento de su liderazgo histórico, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. Sus perfiles están vinculados a investigaciones sobre las operaciones territoriales y financieras del CJNG en Jalisco, lo que los posiciona como actores activos en la reorganización del mando del cártel.

El caso de Audías Flores Silva, conocido como 'El Jardinero', es un ejemplo de este patrón. Entre 2009 y 2010, se emitieron seis órdenes de aprehensión en su contra, que finalmente se ejecutaron en 2016. A pesar de esto, logró recuperar su libertad en todos los procesos debido a la falta de elementos probatorios. Años más tarde, fue acusado por un ataque armado ocurrido en 2015 en San Sebastián del Oeste, donde seis personas perdieron la vida.

En 2019, un juez lo absolvió y ordenó su liberación. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y una segunda instancia revocó el fallo, imponiendo una sentencia de 45 años de prisión, la cual ya es firme. Actualmente, existe una orden de reaprehensión vigente para ejecutar esta condena, que no se cumplió tras la primera resolución judicial.

'Esta persona fue detenida en 2016 y acusada por homicidio calificado, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. El proceso derivó en una absolución en 2019; sin embargo, la Fiscalía apeló y se dictó una sentencia condenatoria de 45 años de prisión', explicó la vicefiscal en Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas.

Por otro lado, César Alejandro Villaseñor, alias 'El Güero Conta', tiene un historial similar. Entre 2005 y 2015, acumuló tres órdenes de aprehensión: dos por homicidio quedaron sin efecto tras la promoción de amparos, mientras que la tercera, ejecutada en 2016, correspondió a un delito culposo, lo que le permitió enfrentar el proceso en libertad.

'Dos de los mandamientos fueron cancelados vía amparo. El tercero se cumplimentó, pero era por un hecho culposo, por lo que la persona no permaneció privada de la libertad', detalló la vicefiscal. A pesar de estos antecedentes, ambos continuaron en libertad durante años, mientras las investigaciones se mantenían abiertas en coordinación con autoridades federales. En este contexto, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, rechazó la existencia de protección institucional hacia los ahora detenidos.

La Fiscalía estatal precisó que las indagatorias relacionadas con las operaciones financieras del grupo criminal corresponden al ámbito federal. Tras su reciente detención, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Villaseñor por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de metanfetamina con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez le dictó prisión preventiva oficiosa y ordenó su ingreso al Reclusorio Metropolitano de Puente Grande.

Sin embargo, su situación jurídica sigue sin definirse, luego de que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Según la autoridad federal, fue detenido en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, durante un operativo de la Guardia Nacional, donde le aseguraron un fusil abastecido, droga y dinero en efectivo. Mientras tanto, Flores Silva, identificado como jefe regional del grupo criminal, permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano.

Su captura, realizada en La Yesca, ocurrió tras un seguimiento de 19 meses encabezado por la Secretaría de Marina. Los expedientes de ambos revelan un patrón: acusaciones por delitos de alto impacto que no derivaron en prisión sostenida, ya fuera por resoluciones judiciales, fallas en la integración de los casos o recursos legales que anularon las órdenes en su contra





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