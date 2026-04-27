En un encuentro histórico, líderes como Pedro Sánchez y Lula da Silva coincidieron en la necesidad de recuperar la democracia como base del pacto social y construir una alternativa progresista frente al avance de las derechas antidemocráticas en la región.

En un contexto marcado por la polarización política y el avance de movimientos antidemocráticos en América Latina , líderes progresistas como Pedro Sánchez , Lula da Silva y otros destacaron la urgencia de reforzar la democracia como pilar fundamental del pacto social.

Durante un encuentro histórico, se planteó la necesidad de construir un horizonte común para los movimientos progresistas en la región, con el objetivo de sumar fuerzas y retomar los procesos de democratización que han sido erosionados en los últimos años. La presencia de figuras clave, como la del presidente mexicano, avivó las expectativas de una confluencia que pueda contrarrestar el avance de las derechas radicales.

En el debate, los líderes coincidieron en que es crucial recuperar tanto las instancias nacionales como las internacionales, pero sobre todo, como subrayó Lula da Silva, mantener un programa político coherente que no se abandone tras las elecciones. El desafío es recuperar el relato democrático y la esperanza en un proyecto de sociedad inclusivo y participativo.

Sin embargo, advirtieron que es necesario pasar de lo simbólico a la acción concreta, ya que desde hace más de una década, analistas políticos han alertado sobre la radicalización y el auge de la derecha antidemocrática. A pesar de estas señales, no se ha logrado articular una respuesta política alternativa que ofrezca una opción distinta a quienes se sienten atraídos por el populismo y la política del espectáculo. Las grietas políticas actuales ofrecen un respiro temporal, pero no son suficientes.

Se requiere construir una propuesta programática sólida que comunique con claridad las diferencias entre los modelos de sociedad en disputa. Es fundamental priorizar lo político sobre lo económico y colocar a la democracia en el centro, no como unidades aisladas, sino como regiones articuladas a través de un multilateralismo renovado. La democracia, como señaló Julio Anguita, no es una cuestión de etiquetas ideológicas, sino de grados de profundización en su teoría y práctica.

Esto implica hacer del sentido democrático un sentido popular, que sea capaz de movilizar a la sociedad en torno a un proyecto común. En este escenario, medios como EL UNIVERSAL juegan un papel clave al mantener informada a la ciudadanía sobre los desafíos y avances en la defensa de la democracia





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