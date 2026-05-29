Línea 2 del Metro CDMX operará en esquema especial hasta el 3 de junio por obras de modernización

El Metro de la Ciudad de México modifica el funcionamiento de la Línea 2 desde el 29 de mayo al 3 de junio, cerrando varias estaciones y ofreciendo transporte gratuito de RTP entre Xola y Pino Suárez mientras se completan obras de remodelación y mejora de infraestructura.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció que, a partir de las veinte horas del viernes 29 de mayo y hasta la madrugada del viernes 3 de junio, la Línea 2 operará bajo un esquema especial de servicio.

La medida responde a una serie de obras de modernización que se están llevando a cabo en la infraestructura subterránea y en la Calzada de Tlalpan, zona que se está preparando para los eventos del Mundial. Con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios y la continuidad de la movilidad, los trenes quedarán limitados a dos circuitos distintos, lo que implica que un conjunto de estaciones quedarán temporalmente sin atención.

Las autoridades del Metro publicaron un aviso oficial que detalla la nueva configuración del servicio, indicando que el tramo intermedio de la línea permanecerá cerrado mientras se realizan los trabajos de remodelación y modernización de la infraestructura, que incluyen la sustitución de equipos de señalización, la mejora de los sistemas de ventilación y la actualización de los andenes para cumplir con los estándares internacionales de accesibilidad





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Metro CDMX Línea 2 Obras De Modernización Cierre De Estaciones RTP Gratuito

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estadio Ciudad de México ya luce cambio de nombre, a quince días para el Mundial 2026El recinto se entregó a la FIFA para la Copa del Mundo que empezará el próximo 11 de junio

Read more »

Metro CDMX HOY 28 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta¡Toma precauciones!

Read more »

Cierre temporal de seis estaciones del Metro CDMX por obras de modernización antes del Mundial 2026Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron el cierre de las estaciones Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales y Nativitas del Metro a partir del 29 de mayo hasta el 3 de junio, como parte de la fase final de modernización de la red y la preparación del Mundial 2026. Se mantendrá el servicio en dos circuitos alternativos y se reabrirán todas las estaciones, salvo San Antonio Abad, Portales y Nativitas, el 4 de junio a las 05:00 horas.

Read more »

Cierres en la Línea 2 del Metro CDMX por trabajos de mantenimientoEl Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX detallaron que los cierres son debido a los trabajos para la iluminación, rehabilitación de banquetas, habilitación de una ciclovía, construcción de un corredor peatonal elevado y mantenimiento general de la Línea 2.

Read more »