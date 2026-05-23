Línea 2 del Metro de CDMX: Cierre temporal por trabajos de rehabilitación

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrian Ruvalcaba, anunció el cierre temporal de un tramo de la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, el próximo sábado 23 de mayo a las 20:00 horas. El cierre permitirá realizar trabajos de rehabilitación en la Línea 2 del @MetroCDMX. La operación de la Línea 2 se limitará a Pino Suárez a Cuatro Caminos, mientras que el tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá cerrado. Se ofrecerá apoyo gratuito de unidades de @RTP_CiudadDeMex para el traslado de los usuarios del tramo afectado. Ruvalcaba agradeció la comprensión de los usuarios y destacó que la rehabilitación de la Línea 2 es un esfuerzo para mejorar las instalaciones de la Red. El cierre del tramo de la Línea 2 se llevará a cabo del sábado 23 de mayo a las 20:00 horas hasta el lunes 25 de mayo, cuando el servicio se reanudará con normalidad. Los usuarios deberán tomar previsiones para el traslado durante el periodo de cierre.

El Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Adrian Ruvalcaba, anunció el cierre de un tramo de la Línea 2 del Metro, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña , el próximo sábado 23 de mayo a las 20:00 horas.

El cierre permitirá realizar trabajos de rehabilitación en la Línea 2 del @MetroCDMX. La operación de la Línea 2 se limitará a Pino Suárez a Cuatro Caminos, mientras que el tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá cerrado. Se ofrecerá apoyo gratuito de unidades de @RTP_CiudadDeMex para el traslado de los usuarios del tramo afectado.

Ruvalcaba agradeció la comprensión de los usuarios y destacó que la rehabilitación de la Línea 2 es un esfuerzo para mejorar las instalaciones de la Red. El cierre del tramo de la Línea 2 se llevará a cabo del sábado 23 de mayo a las 20:00 horas hasta el lunes 25 de mayo, cuando el servicio se reanudará con normalidad. Los usuarios deberán tomar previsiones para el traslado durante el periodo de cierre





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