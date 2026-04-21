Línea 5 de Guadalajara: La nueva era del transporte eléctrico en Jalisco

Conoce los detalles de la nueva Línea 5 de Guadalajara, un sistema de transporte eléctrico masivo que conectará el Aeropuerto con puntos clave de la ciudad a partir de mayo.

El Gobierno de Jalisco ha presentado ante el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado los detalles operativos y técnicos de la nueva Línea 5 de Guadalajara . Este ambicioso sistema de transporte masivo representa un cambio de paradigma en la movilidad urbana de la zona metropolitana.

Según las autoridades, el proyecto comenzará sus operaciones a finales de mayo de este año, aunque se ha aclarado que la obra no estará terminada en su totalidad en dicha fecha, operando bajo un esquema de puesta en marcha gradual y calibración de sistemas. Con una capacidad proyectada para movilizar a 125 mil pasajeros diarios, el sistema apuesta por la sostenibilidad mediante el uso de tecnología 100 por ciento eléctrica en toda su flota, consolidando una red que conecta puntos estratégicos de alta relevancia económica y social, como el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la zona de la Expo y los principales núcleos habitacionales del sur. Diego Monraz, secretario de Transporte de Jalisco, destacó que el sistema se define como un modelo de alta gama que circula sobre concreto hidráulico, ofreciendo una experiencia de viaje equiparable a un tren o tranvía en términos de comodidad, seguridad y eficiencia operativa. La flota principal, compuesta por 41 unidades eléctricas con una autonomía de 310 kilómetros, ha sido ensamblada íntegramente en México. La red está diseñada para ser una columna vertebral de transporte, contando con 32 kilómetros de corredor troncal. El esquema de operación incluye cuatro rutas troncales, cuatro rutas complementarias y siete rutas alimentadoras que facilitarán la conectividad de municipios clave como El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y la capital, Guadalajara. En cuanto a la infraestructura, el proyecto se divide en tres fases constructivas bien definidas. La primera fase, que ya concluyó, se centró en la pavimentación de concreto hidráulico en carriles clave. Actualmente, la segunda fase presenta un avance del 95 por ciento, incluyendo la edificación de estaciones y puentes peatonales, mientras que los túneles estratégicos que conectan con el Aeropuerto y Mi Macro Periférico muestran un progreso del 80 por ciento, con miras a iniciar pruebas técnicas el 15 de mayo. La tercera fase, cuya culminación está programada para mayo de 2027, permitirá la expansión hacia el municipio de El Salto y el fortalecimiento del par vial en González Gallo y R. Michel. El objetivo final es alcanzar un punto de maduración operativa que garantice una movilidad eficiente para la ciudadanía, asegurando que los tramos vitales estén plenamente funcionales para la celebración del Mundial de Fútbol, evento que exige estándares elevados de transporte masivo para visitantes y locales





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guadalajara Línea 5 Movilidad Eléctrica Transporte Público Jalisco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mundial 2026: cuánto cuesta el tour en el Estadio GuadalajaraEsta experiencia te llevará a la cancha, la sala de conferencias, los palcos y hasta a los vestidores

Read more »

Me verás volver, Guadalajara: Soda Stereo vence a la ausencia y la nostalgia con el futuroEn Guadalajara Soda Stereo vence a la ausencia y la nostalgia con el futuro; trajo a Gustavo Cerati

Read more »

Jalisco y Guanajuato firman acuerdo para fortalecer la seguridad vialPrecedente a nivel nacional

Read more »

Aseguran más de cinco kilos de metanfetamina en Jalisco; fueron hallados en una empresa de paqueteríaElementos de la Fiscalía General de la República ya inició una investigación para localizar a los responsables

Read more »

Jalisco apuesta por alimentos y bebidas para diversificar exportacionesEl estado alcanzó un monto exportador histórico con 52,500 millones de dólares en el 2025, pero más de 60% correspondió al sector tecnológico, por lo que se apoyará a otros sectores tradicionales.

Read more »

Jalisco y Guanajuato buscan evitar la evasión para cobrar infracciones interestatalesJalisco y Guanajuato firman acuerdo para evitar la evasión para cobrar infracciones interestatales

Read more »