Línea Verde Domina la Tercera Etapa del Serial Municipal de Natación en La Jabonera

El equipo Línea Verde se corona campeón en la tercera fecha del Serial Municipal de Escuelas de Natación 2026, celebrada en el Complejo La Jabonera. Cerca de 200 nadadores compitieron en pruebas individuales y relevos, con énfasis en el desarrollo de talentos hacia el alto rendimiento. La próxima fecha se celebrará el 16 de mayo.

El equipo Línea Verde se alzó con la victoria en la tercera etapa del Serial Municipal de Escuelas de Natación 2026, consolidando su dominio en esta importante competición. Las vibrantes instalaciones del Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera fueron el escenario perfecto para esta jornada acuática, que congregó a cerca de 200 entusiastas competidores.

La organización de este evento, que marca la primera incursión del equipo Laguna Swim bajo la dirección de Sergio Villarreal dentro del Serial, contó con el invaluable respaldo del Instituto Municipal del Deporte. Ramón Chufani, al frente de esta institución, facilitó el uso de la flamante y recientemente remodelada alberca, un espacio que sin duda contribuyó al éxito de la competición y al lucimiento de los jóvenes talentos.

La jornada se distinguió por su formato dinámico y emocionante. Cada nadador tuvo la oportunidad de demostrar su destreza en tres pruebas individuales, además de participar en una atractiva prueba de exhibición que dio inicio al evento. Esta apertura, un vibrante 100 metros libre con aletas, generó un ambiente de euforia y expectación entre los numerosos asistentes. Los relevos se convirtieron en momentos cumbre, donde el espíritu competitivo y la sinergia del trabajo en equipo fueron ampliamente recompensados. Cada primer lugar en los relevos fue celebrado con júbilo, fortaleciendo la cohesión de los equipos y el deseo de superación.

Se vivieron duelos acuáticos sumamente emotivos, particularmente en las categorías de mayor edad. En estas divisiones, ya se perfilan atletas con un potencial claro para alcanzar el alto rendimiento deportivo, augurando un futuro prometedor para la natación local. La competencia Máster, inicialmente prevista para el domingo 19 de abril, ha sido pospuesta. La nueva fecha será anunciada próximamente a través de los canales oficiales de redes sociales y comunicada directamente a los entrenadores, garantizando que todos los participantes estén debidamente informados para planificar su preparación.

La clasificación general de esta tercera etapa dejó claro el poderío de Línea Verde, quienes sumaron un total de 2,149 puntos. En una reñida contienda, el Colegio Alemán se posicionó en segundo lugar con 1,972 puntos. Mantarrayas completó el podio, alcanzando la tercera plaza con 1,699 unidades. La cuarta posición fue para Acuático Sanford, que acumuló 1,329 puntos, seguido de cerca por el Colegio Jefferson, quien se ubicó en la quinta posición con 816 puntos. La próxima fecha del serial está agendada para el 16 de mayo, brindando a los nadadores un lapso considerable para afinar sus estrategias, mejorar sus tiempos y, fundamentalmente, sumar valiosos puntos para el ranking individual que determinará a los mejores del serial. La expectativa crece con cada etapa, y los atletas ya trabajan arduamente para dejar su mejor marca en las futuras competiciones, demostrando el gran nivel y la creciente popularidad de la natación en nuestra comunidad, impulsada por iniciativas como este serial municipal que fomenta el deporte y la sana competencia entre las escuelas de natación de la región.

El compromiso del Instituto Municipal del Deporte y de los equipos organizadores como Laguna Swim es fundamental para el desarrollo continuo de este tipo de eventos que benefician a cientos de jóvenes deportistas y a sus familias, promoviendo un estilo de vida activo y saludable a través de la práctica de la natación en instalaciones de primer nivel. La infraestructura deportiva de la ciudad se ve realzada por eventos como este, que no solo celebran el talento individual sino también la fuerza del colectivo y el espíritu deportivo que une a la comunidad. La Jabonera, con su alberca renovada, se consolida como un punto de encuentro para el deporte acuático y un semillero de futuras estrellas de la natación.

La preparación para la siguiente etapa ya ha comenzado para muchos, quienes buscan superar sus propios límites y mejorar su posición en la tabla general. La posposición del evento Máster, aunque lamentable, responde a la necesidad de asegurar las mejores condiciones posibles para su realización, garantizando una experiencia competitiva óptima para los nadadores de esta categoría, quienes también son parte esencial del ecosistema de la natación local y cuya participación es vital para el crecimiento y la diversidad de las competiciones. La comunicación transparente y oportuna sobre los cambios de fecha es un pilar importante para mantener la confianza y el compromiso de todos los involucrados en este serial que ya es un referente en la agenda deportiva municipal, proyectando la imagen de una ciudad activa, saludable y comprometida con el desarrollo de sus deportistas en todas las edades y niveles de competencia, desde las escuelas de iniciación hasta los atletas máster que siguen demostrando su pasión por el deporte acuático.





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