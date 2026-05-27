La actriz de 'Game of Thrones' que estuvo en una secta y fue ingresada en un psiquiátrico: ahora puedes leer su historia en un libro

La actriz británica que estuvo en una secta y fue ingresada en un psiquiátrico relata su historia en un libro. Apareció en un clásico juvenil de la televisión británica y en el éxito de HBO 'Game of Thrones', pero la realidad detrás de cámaras era una pesadilla para esta actriz.

La actriz británica que estuvo en una secta y fue ingresada en un psiquiátrico relata su historia en un libro. Apareció en un clásico juvenil de la televisión británica y en el éxito de HBO 'Game of Thrones', pero la realidad detrás de cámaras era una pesadilla para esta actriz.

Se forzaba hasta rebasar los límites física y mentalmente a lo largo de su carrera, por lo que cuando comenzó a batallar con su salud mental, decidió ir con un curandero energético que la hizo interesarse más en el tema. Fue así como llegó a una organización con un líder carismático que le prometió más recompensas espirituales si se unía a su comunidad.

Se encontró en un ambiente que tenía control estricto y era de una gran inversión económica, y pronto se dio cuenta que estaba enamorada del líder de la organización. Aunque buscaba una guía espiritual para resolver sus problemas, su estancia en la secta le provocó una crisis nerviosa que la llevó al hospital psiquiátrico y un diagnóstico de desorden bipolar.

El ser hospitalizada en el psiquiátrico fue una llamada de atención que necesitaba para entender que había cedido el control total de su vida. A lo largo de este proceso, se ha sentido empoderada para contar su propia historia y reclamar su propia narrativa. Está emocionada de compartir su historia con los lectores, dejarlos entrar a este capítulo de su vida que fue mágico, a veces caótico, y también doloroso y oscuro.

Sus memorias, editadas por The Dial Press, saldrán a la venta el 9 de junio, pero ya se puede preordenar en diversas tiendas y librerías





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