La acumulación de basura bloquea el río Hondo y amenaza a los residentes de Pastores

El río Hondo se ha visto bloqueado por desechos, provocando evacuaciones y señalando la urgencia de dragado y limpieza. Los vecinos temen otro desbordamiento tras la lluvia.

Las aguas residuales se congregan sobre una red de bolsas de plástico, muebles y demás desechos que reducen el cauce del río Hondo y generan tapones.

Los habitantes de las colonias Rivera de Echegaray, 10 de Abril y Pastores, han visto cómo el cauce se vuelve cada vez más estrecho por la acumulación de basura. Entre los objetos retenidos se encuentran vasos de unicel, envases de plástico, un colchón y electrodomésticos que al ser arrastrados por el arroyo, aumentan la probabilidad de desbordamientos.

El 11 de mayo, la lluvia intensa acumulada en la zona poniente del municipio, sumada a un tapón de 180 metros cúbicos de basura a la altura de La Cima en Los Pastores, provocó la sobrecarga del río. Protección Civil evacuó a 41 personas de tres viviendas que presentaban daños estructurales, ya que la zona es irregular y vulnerable. La evacuación se extendió a otras viviendas en Santa Cruz Meyehualco y en la zona de San Pedro Xalpa.

La Autoridad Municipal de Agua Potable y el Gobierno de Naucalpan informaron que, a lo largo del año, se han retirado unas 200 toneladas de basura del río, pero los trabajos de limpieza siguen en curso. Las autoridades también han instalado costales de arena en puntos estratégicos del cauce para contener futuros derrames durante la temporada de lluvias.

Los vecinos, como María de Jesús y Joel Barragán, expresan su preocupación por la falta de drenaje y la persistencia de la basura, pues temen que la siguiente lluvia produzca un desbordamiento. Mientras el río Hondo se extiende por 16 kilómetros desde la zona boscosa de Huixquilucan hasta Naucalpan, las autoridades municipales y la Comisión Nacional del Agua continúan con ulterior labores de retiro de residuos y de disposición de barreras adicionales.

Los residentes están pidiéndo ampliar la vigilancia y la frecuencia de dragado para evitar un nuevo incidente y poder controlar la contaminación del cauce y la seguridad de sus comunidades





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Río Hondo Basura Dragado Inundaciones Naucalpan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hallan otro cerdito de peluche junto al cuerpo de un hombre asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa; es el tercer caso en un mesSe iniciaron los trabajos de identificación e investigación sobre el móvil para identificar a los atacantes

Read more »

Los 3 animales del horóscopo chino que serán bendecidos con riqueza en los próximos díasLa astrología oriental anticipa una etapa de prosperidad económica para tres signos que podrían recibir oportunidades laborales, dinero inesperado y mejoras financieras antes de finalizar el mes.

Read more »

De la relación entre los tragasapos y los tiranosHazlitt no sólo denuncia el abuso del poder, sino a la inteligencia que se arrodilla para justificarlo

Read more »

Spurs destronan a los Thunder y van a las finales contra los KnicksEl francés Victor Wembanyama lideró con 22 puntos otra gran actuación grupal de los Spurs, que volverán a las Finales NBA por primera vez desde 2014, cuando se coronaron campeones tras doblegar a los Miami Heat.

Read more »