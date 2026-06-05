La acumulación de basura en La Habana se convierte en un problema grave

La falta de servicio de recogida de basura y la quema de desechos han provocado un aumento en la población de moscas y gatos, y un hedor insoportable que se esparce por la brisa del mar.

La acumulación de basura en La Habana y otras ciudades de Cuba se ha convertido en un problema grave debido al bloqueo energético estadounidense que provoca cortes de luz de 20 horas, falta de agua y transporte , y semiparalización de la vida doméstica .

Los vecinos han comenzado a quemar la basura, lo que ha provocado destrozos en la infraestructura pública y ha disparado la preocupación de autoridades y expertos por sus efectos insalubres. A pesar de este adverso contexto, han surgido algunas iniciativas ciudadanas para combatir la acumulación de desechos. La situación es especialmente mala en la calle Belascoain, en el municipio de Centro Habana, donde se ha creado un basurero improvisado que está causando un gran desasosiego entre los vecinos.

La falta de servicio de recogida de basura y la quema de desechos han provocado un aumento en la población de moscas y gatos, y un hedor insoportable que se esparce por la brisa del mar. Los vecinos temen que la situación empeore en los próximos meses con el calor y los aguaceros de la temporada ciclónica.

En un recorrido por diferentes barrios de La Habana, se observaron escenarios similares a los de la calle Belascoain, con desechos acumulados cerca de escuelas, restaurantes y paradas de taxis. Los vecinos se quejan de que los camiones recolectores trabajan irregularmente, lo que ha llevado a una acumulación de basura en las calles. La estatal empresa Servicios Comunales ha reportado que La Habana produce 30.108 metros cúbicos diarios de desechos sólidos, pero solo se recogen 17.000 metros cúbicos.

Las autoridades reconocen que apenas hay combustible para darle energía a las industrias, hogares, centros de salud, la producción de alimentos o el abastecimiento de agua. La estatal Empresa de Telecomunicaciones ha advertido que las quemas de improvisados basureros sin control adecuado consumieron postes, cables y gabinetes, dejando incomunicada a la población. En tanto, el Centro de Neurociencias de Cuba ha advertido sobre el peligro para la salud del humo proveniente de la quema de desechos.

Se busca trabajar con las comunidades y apoyarlas para una gestión más organizada e impulsar el reciclaje





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