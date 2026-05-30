La ajolotización de la Ciudad de México: símbolo urbano versus supervivencia en peligro

El ajolote mexicano se ha convertido en un símbolo prominente de la Ciudad de México bajo la administración de Clara Brugada, quien impulsa la "ajolotización" como estrategia de transformación urbana. Sin embargo, su creciente presencia en el espacio público contrasta con la criticada situación ambiental de los humedales de Xochimilco, donde la especie enfrenta un crítico peligro de extinción debido a la contaminación y la degradación de su hábitat, generando un debate entre simbolismo político y conservación efectiva.

El ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum) ha dejado de ser únicamente una imagen en los billetes de 50 pesos para convertirse en uno de los símbolos más visibles del paisaje urbano de la Ciudad de México.

Su figura aparece en puentes peatonales, estaciones de transporte, murales, espacios públicos y materiales promocionales vinculados al Mundial de Fútbol 2026, a poco menos de un mes de su inicio. Este anfibio endémico de los humedales de Xochimilco se ha posicionado como un ícono de la administración encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en una estrategia bautizada como "ajolotización". Brugada ha reivindicado este concepto como sinónimo de transformación urbana, recuperación del espacio público y construcción de paz.

Durante un evento el 12 de mayo, declaró: "Retomamos el símbolo de los ajolotes porque es un animal fascinante, prehistórico, endémico de esta ciudad y que hoy es objeto de investigaciones científicas en distintas partes del mundo. Deberíamos sentirnos orgullosos del ajolote en la Ciudad de México y rescatarlo como un símbolo". Ese mismo día anunció la creación de un Santuario de los Ajolotes en el Parque Ecológico de Xochimilco.

La mandataria también rechazó las críticas sobre el uso del color morado en intervenciones urbanas, argumentando que este tono está vinculado a las luchas históricas de las mujeres por sus derechos. El 21 de mayo, reiteró que tanto el ajolote como el morado poseen una carga simbólica profunda: el anfibio representa una especie única de la capital, mientras que el morado remite a la igualdad de género.

Acusó además la existencia de una campaña para minimizar las acciones de su gobierno reduciéndolas a la pintura de infraestructura, y defendió las intervenciones artísticas en bajopuentes y otros espacios públicos, zonas que durante años estuvieron dominadas por publicidad comercial. Pese a estas explicaciones, el debate se trasladó al ámbito político y público.

En redes sociales, usuarios cuestionan el contraste entre la creciente presencia del ajolote como símbolo urbano y la persistencia de problemas ambientales que amenazan su supervivencia en Xochimilco, como las descargas de aguas negras. El 25 de mayo, dirigentes del PAN en la CDMX acusaron al gobierno capitalino y a Morena de convertir al ajolote en un "elemento propagandístico", reviviendo además una controversia de 2022 relacionada con el denominado "Ajolotón", actividad en la que participaron alcaldes morenistas y que derivó en denuncias por presunto manejo inadecuado de ejemplares.

Las críticas también provienen de investigadores y expertos en conservación, quienes señalan que la atención pública se centra en la imagen del ajolote mientras persisten problemas que afectan su hábitat natural. Esta situación evidencia una tensión entre el uso simbólico del animal para proyectos urbanos y políticas de identidad, y la realidad crítica de su endangered status en estado natural, donde la contaminación y la pérdida de hábitat continúan sin resolverse de manera prioritaria





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