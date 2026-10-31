Alcaldesa de León se enfrenta a cuestionamientos sobre terreno y falta de fondos para un puente, mientras el gobierno estatal destina fondos a equipamiento de radioterapia, y la gestión municipal de espacios públicos para festividades enfrenta denuncias de favoritismo.

La breve llama de oxígeno que la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, consiguió para la ciudad se agotó, y el gobierno estatal confirmó que no se destinarán más de cuatrocientos millones de pesos al puente del bulevar Aeropuerto y Tajo de Santa Ana.

El dinero se canalizará en el Hospital General de León para la compra de equipos de radioterapia. Ayer, a las cinco de la tarde, venció el plazo para que el gobierno municipal comprobara el dominio de un terreno de 166 m² que seguía pendiente, sujeto a un fideicomiso en un banco alemán. El documento llegó, pero carecía de autorización expresa para disponer del predio.

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Gutiérrez Campos afirmó que todo estaba listo

Gutiérrez Campos había afirmado el martes que todo estaba listo y que faltaba la voluntad, sin informar el estado del terreno ni presentar documentos que desmientan la posición del gobierno estatal. En la rueda de prensa de ayer, encabezada por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, se replicó la misma lógica, mostrando el documento que advertía que no se contaba con la propiedad.

La alcaldesa, conocido por sus exclamaciones contundentes, preguntó por qué el gobierno municipal no publicó los papeles y, en respuesta a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, reiteró que aun había tiempo, pese a las expectativas. El avance del gobierno municipal fue rápido, pero insuficiente. Ahora se ruega observar el tono de la relación entre ambos gobiernos, que ha sido ruda.

Se ha decidido que el puente no se financiará con la deuda pública, aunque se contempla su retomada el próximo año bajo un esquema concurrente. La deuda estaba dividida en bolsas, y se habían proyectado 500 millones de pesos para infraestructura médica. Si se debe reestructurar la distribución de recursos, habría que modificar los contratos bancarios preexistentes.

Movilidad de la nómina en defensa de sus autoridades

La noticia del anuncio estatal y la respuesta de la alcaldesa, con sus equipos a la palestra, muestran la movilidad de la nómina en defensa de sus autoridades. En otro tema, la polémica por los cobros a comerciantes en la subterránea durante el Festival del Día de Muertos revela la delicadeza del manejo de espacios públicos. El gobierno de Samantha Smith Gutiérrez ha destinado un espacio a Custom Bajío, una empresa beneficiada repetidamente por el gobierno estatal.

Si bien se argumenta que el objetivo era homogeneizar la imagen de los puestos, la medida favorece a un proveedor sin criterios claros. La fiscalización atribuyó a Turismo la responsabilidad de la elección, pero la tesorería sostuvo que los comerciantes eligieron voluntariamente. El acusado de favoritismo respecto a la empresa y la falta de alternativas ponen en tela de juicio la legitimidad de la decisión.

Samantha Smith debe explicar la licencia para un espacio público

La Administración de Samantha Smith debe explicar por qué delegó en Custom Bajío la licencia para un espacio público y por qué no hubo otras opciones. La justificación de que los comerciantes aceptaron condiciones aún no desmiente la coacción evidente. La capital parece avanzar hacia la escritura de terrenos públicos para negocios privados, destacando la necesidad de transparencias y criterios equitativos en la gestión de la ciudad.