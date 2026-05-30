La alcaldesa de Xochimilco informa sobre avances en la demarcación

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, compareció ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para informar sobre los avances en la demarcación. Destacó la ampliación de programas y acciones destinados a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la protección animal y promover prácticas agrícolas sustentables.

La alcaldesa de Xochimilco , Circe Camacho , compareció ante el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) para informar sobre los avances en la demarcación. Destacó la ampliación de programas y acciones destinados a mejorar la calidad de vida de la población, fortalecer la protección animal y promover prácticas agrícolas sustentables .

Afirmó que durante años, las promesas electorales no se tradujeron en acciones concretas, lo que provocó exclusión social y privó a numerosas familias del acceso a servicios básicos. Con el objetivo de recibir a más de un millón de visitantes que podrían llegar a la zona chinampera y de trajineras, se están implementando medidas para mejorar la infraestructura y la calidad de vida de la comunidad.

La alcaldesa enfatizó la importancia de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente en la demarcación. Además, destacó la necesidad de fortalecer la protección animal y promover prácticas agrícolas sustentables. La comunidad de Xochimilco se ha beneficiado de estas acciones, que han mejorado la calidad de vida de la población y han promovido la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

La alcaldesa también destacó la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo entre las autoridades y la comunidad para lograr estos objetivos. La implementación de estos programas y acciones ha tenido un impacto positivo en la comunidad, lo que ha mejorado la calidad de vida de la población y ha promovido la sostenibilidad y la protección del medio ambiente





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