La altitud, ventaja clave para México y reto logístico en el Mundial 2026

El estadio Azteca en la Ciudad de México y el de Guadalajara presentan altitudes significativas que influirán en el rendimiento de los jugadores durante la Copa del Mundo. México busca aprovechar esta condición histórica, mientras las selecciones visitantes implementan estrategias de aclimatación.

El Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, presentará desafíos únicos relacionados con la altitud en dos de las sedes mexicanas.

El Estadio Azteca en la Ciudad de México, situado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, y el estadio de Guadalajara, a 1,566 metros, ofrecen una ventaja competitiva significativa para la selección anfitriona. Mikel Arriola, comisionado del fútbol mexicano, destacó que jugar en el Azteca con el apoyo de la afición y a gran altitud constituye un escenario muy potente.

Históricamente, las mejores actuaciones de México en Copas del Mundo han ocurrido cuando el país ha sido anfitrión, como en 1986, cuando alcanzó los cuartos de final. En el presente torneo, México debutará el 11 de junio en el Azteca contra Sudáfrica, luego jugará contra Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio y cerrará la fase de grupos ante la República Checa en la Ciudad de México el 24 de junio.

La altitud no será un factor relevante en los partidos de Estados Unidos y Canadá, donde las sedes principales, como Atlanta (320 metros) y Toronto (76 metros), están a nivel del mar o con altitudes modestas. La exposición a la alta altitud conlleva riesgos fisiológicos para los deportistas no aclimatados, como fatiga acelerada, elevación de la frecuencia cardíaca y reducción de la capacidad para esfuerzos de alta intensidad, según Sam Shepherd, jefe de ciencia deportiva de Precision Fuel & Hydration.

Para mitigar estos efectos, existen dos estrategias principales: un período de aclimatación prolongado de al menos dos semanas o el método 'llegar y marcharse rápidamente', que consiste en arribar al lugar justo antes del partido. Equipos profesionales estadounidenses (NBA, MLB, NFL) suelen optar por esta última en sus visitas a la Ciudad de México.

Sin embargo, en un torneo de un mes como el Mundial, la aclimatación a largo plazo se ha convertido en la norma. Sudáfrica, por ejemplo, eligió Pachuca (más de 2,500 metros) como base de entrenamiento y llegó la semana pasada. Corea del Sur, que enfrentará dos partidos en Guadalajara, preparó al equipo en Salt Lake City, Utah (más de 1,300 metros) desde el 18 de mayo, siguiendo recomendaciones de expertos.

El entrenador Hong Myung-bo manifestó que cuentan con planes detallados tanto para el entrenamiento como para la vida fuera del campo. Otras selecciones también han tomado medidas considerando los cambios de altitud y clima. Colombia, que jugará su primer partido del Grupo K contra Uzbekistán en la Ciudad de México, ha entrenado en Bogotá, situada a 2,600 metros, lo que le proporciona una aclimatación natural favorable.

No obstante, el equipo deberá gestionar desplazamientos posteriores: desde la altiplanicie mexicana a la altitud media de Guadalajara y finalmente a la humedad costera de Miami para su último partido contra Portugal. Esta diversidad de condiciones exige una planificación logística y fisiológica meticulosa. En conjunto, la altitud en los estadios mexicanos se perfila como un elemento táctico crucial, aprovechado por México y neutralizado con estrategias de aclimatación por parte de otras selecciones.

La ciencia deportiva ha demostrado que, tras dos o tres semanas en altura, el cuerpo produce más glóbulos rojos y mejora el transporte de oxígeno, reduciendo el impacto negativo el día del partido. Cada equipo debe equilibrar los beneficios de una aclimatación temprana con los posibles efectos negativos de la deshidratación o el sobreentrenamiento en altitude, haciendo de la preparación un factor determinante en el rendimiento durante la fase de grupos





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