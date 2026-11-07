La amistad entre Penélope Cruz y Salma Hayek: El origen en Los Ángeles

Descubre cómo Penélope Cruz y Salma Hayek forjaron una profunda amistad desde su llegada a Hollywood en los años 90, marcada por una hospitalidad inesperada.

Penélope Cruz y Salma Hayek han construido una de las amistades más sólidas e influyentes de la industria del cine internacional. La relación entre estas dos destacadas estrellas comenzó mucho antes de que ambas alcanzaran el estatus de iconos en Hollywood, enraizada en un gesto de apoyo genuino durante los primeros días de la actriz española en Estados Unidos. Su historia es un ejemplo de solidaridad profesional y personal que ha perdurado durante décadas.

El inicio de su amistad en Hollywood

Todo comenzó en los años noventa, cuando Penélope Cruz viajó a Los Ángeles para filmar su primera película importante en Estados Unidos. La actriz española tenía previsto permanecer en el país solo por un par de meses, pero una llamada telefónica previa cambió sus planes iniciales. En ese momento, ya mantenía una comunicación telefónica con Salma Hayek, aunque no se habían conocido en persona. Este contacto inicial fue la semilla que permitiría un encuentro decisivo poco después de su llegada al aeropuerto.

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Lo que parecía una estancia temporal se transformó en una experiencia decisiva para la carrera de Penélope Cruz. La actriz mexicana, Salma Hayek, se ofreció a recogerla en el aeropuerto y le propuso alojarse en su propia casa en lugar de ir a un hotel. Este gesto surgió de la comprensión de que los inicios en una nueva industria pueden ser abrumadores y solitarios. Hayek quería asegurar que su nueva conocida no se sintiera aislada durante esa transición tan crucial en sus vidas profesionales.

Hospitalidad y apoyo mutuo

La actitud de Salma Hayek reflejaba su propia experiencia al haber llegado a Hollywood desde México. Ella comprendía perfectamente la vulnerabilidad de empezar de cero lejos de la familia y la cultura de origen. Al invitar a Penélope Cruz a su hogar, Hayek estaba ofreciendo no solo un techo, sino también una red de seguridad emocional. Este tipo de apoyo informal es a menudo más valioso que el profesional en las etapas formativas de una carrera artística, especialmente en un entorno competitivo como el de Los Ángeles.

La convivencia en la casa de Hayek permitió que ambas mujeres establecieran una conexión profunda y genuina. Penélope Cruz ha mencionado en diversas ocasiones que aquellos primeros días fueron fundamentales para sentirse acogida en un entorno que, de otra manera, podría haberle resultado hostil. La confianza generada durante esa noche inicial sentó las bases de una lealtad que ha resistido el paso del tiempo y los cambios en sus respectivas trayectorias profesionales.

El reconocimiento y el legado compartido

Con el tiempo, ambas actrices han cosechado éxitos significativos, incluyendo nominaciones y premios Óscar. Salma Hayek obtuvo una nominación por su interpretación de Frida Kahlo, mientras que Penélope Cruz ganó la estatuilla por su actuación. A pesar de estas diferencias en sus logros específicos, comparten el reconocimiento internacional y la admiración de millones de seguidores. Su amistad se ha mantenido visible a través de fotografías compartidas y mensajes de apoyo en redes sociales, reforzando su vínculo público y privado.

La historia de su amistad también incluye detalles curiosos sobre cómo se conocieron antes de ese primer encuentro físico. Salma Hayek ya había expresado públicamente su admiración por el trabajo de Penélope Cruz, lo que llevó a la familia de la española a contactar a Hayek para agradecerle. Esta interacción inicial, mediada por el respeto mutuo, facilitó que descubrieran intereses comunes y se prepararan para el viaje que uniría sus destinos en California, consolidando una relación que ha trascendido la mera colaboración laboral.