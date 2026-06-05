La Arrolladora Banda el Limón anuncia concierto de casi 4 horas en la Arena CDMX

La agrupación confirmó su tercer show en la Arena CDMX para el 23 de octubre. Prometen más de 100 canciones y evalúan invitar a Majo Aguilar y Dharius. También planean tocar en La México para 2027 y tendrán otro concierto en la capital.

Este jueves 4 de junio, los integrantes de La Arrolladora Banda el Limón ofrecieron una conferencia de prensa en la Arena CDMX para anunciar detalles de su próximo concierto, programado para el 23 de octubre a las 9:00 pm.

Durante el encuentro con los medios, los vocalistas Esaúl, Julio, Max y Chava adelantaron que el espectáculo durará casi cuatro horas y prometieron una selección extensa que incluirá más de cien canciones, aunque no todas en versión completa. Su reciente sencillo "Si las miradas mataran" formará parte del repertorio, junto con clásicos que han marcado su historia.

Sobre posibles invitados, no confirmaron a nadie pero mencionaron a Dharius, con quien ya han colaborado, y expresaron interés en que Majo Aguilar, nieta de Flor Silvestre, se una a ellos en el escenario, extendiéndole una invitación formal. Respecto a una futura presentación en la Plaza de Toros México, conocida como La México, comentaron que este año no hubo disponibilidad de fechas, pero planean intentarlo para 2027.

Finalmente, anticiparon que este concierto en la Arena CDMX no será el único en la Ciudad de México, pues anunciaron que en los próximos meses revelarán otro recinto donde también se presentarán





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