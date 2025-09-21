La Asamblea General de la ONU y el Reconocimiento de Palestina: Un Desafío Diplomático para Israel

La Asamblea General de la ONU se convierte en un punto crucial para Israel, enfrentando la creciente intención de varios países de reconocer al Estado de Palestina. La escalada de la violencia en Gaza y Cisjordania, junto con las tensiones diplomáticas, complican aún más la situación. La participación de Palestina por videoconferencia y las posturas encontradas de los gobiernos israelí y palestino, exigen una respuesta internacional firme.

Para Israel , la Asamblea General de la ONU representa un revés diplomático significativo, marcado por la intención de varios países de reconocer al Estado de Palestina . Este contexto se agrava con el recrudecimiento de la ofensiva militar en Gaza y la ocupación y el auge de las agresiones en Cisjordania. La creciente tensión ha cobrado la vida de más de 65 mil personas, exacerbando la crisis humanitaria.

Mientras tanto, miembros de la asociación Sanitarios con Palestina participan en una concentración frente al Ministerio de Sanidad, exigiendo el cese del genocidio y la ruptura de relaciones. La situación política se complica aún más con declaraciones de figuras clave en el gobierno israelí, quienes rechazan cualquier avance hacia la creación del Estado palestino y, en su lugar, proponen medidas extremas como el desmantelamiento completo de la Autoridad Palestina y la imposición de soberanía en Cisjordania. La ministra de Asuntos Exteriores palestina ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que se tomen medidas concretas que impulsen la materialización de la independencia palestina, enfatizando que las condenas y declaraciones de apoyo ya no son suficientes. Países como Arabia Saudí, Bélgica, Canadá, Malta, Australia, Luxemburgo, Andorra, Portugal y Reino Unido se encuentran en la lista de aquellos que podrían reconocer formalmente al Estado de Palestina, marcando un cambio significativo en el equilibrio de poder diplomático. El reconocimiento de Palestina por parte de algunos países, incluido el Reino Unido, se considera un acto simbólico con implicaciones importantes antes incluso del inicio de la Asamblea General de la ONU. En este ambiente, la participación de Palestina en la Asamblea General, permitida por videoconferencia debido a la negación de visados por parte de Estados Unidos, resalta la necesidad de abordar la cuestión palestina con mayor urgencia y determinación





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Israel Palestina Asamblea General De La ONU Reconocimiento Estatal Conflicto Israelí-Palestino

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Portugal alista declaración oficial del Estado de Palestina este domingo 21 de septiembreLa declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar justo antes de la Asamblea General de la ONU

Leer más »

Zelenski planea reunión con Trump durante asamblea de la ONU la próxima semanaUcrania también reclama garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques rusos.

Leer más »

De la Fuente participará en asamblea de la ONU; representará a la presidenta SheinbaumEl titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores asistirá en representación de Sheinbaum a la reunión de la ONU, del 22 al 29 de septiembre en Nueva York.

Leer más »

Canciller De la Fuente participará en asamblea de la ONU en representación de la presidenta SheinbaumLa reunión se realizará del 22 al 29 de septiembre en Nueva York, EU

Leer más »

¿Es la Asamblea General de la ONU un golpe diplomático a Israel y oportunidad para Palestina?Las autoridades israelíes califican el reconocimiento al Estado de Palestina como un “premio” al grupo islamista Hamás por el ataque que encabezó el 7 de octubre de 2023

Leer más »

Canciller De la Fuente representará a México en la Asamblea General de la ONUMéxico impulsa cooperación global

Leer más »