La ASF como última esperanza contra la corrupción en México

Ante la percepción generalizada de fracaso en la lucha contra la corrupción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibe nuevas facultades y se convierte en el principal instrumento para combatir este flagelo, con la mirada puesta tanto en el interior del país como en el exterior.

La percepción sobre la lucha contra la corrupción en México es abrumadoramente negativa, reflejándose en encuestas recientes que la califican como 'Mala' o 'Muy Mala'.

Esta evaluación coincide con la evidencia periodística y la sensación generalizada de que la corrupción está profundamente arraigada en el país. Paradójicamente, las iniciativas para abordar este problema parecen ser insuficientes o inexistentes, lo que genera una creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La falta de acción efectiva ha llevado a que las presiones para investigar y sancionar a los corruptos provengan principalmente de fuentes externas, como el gobierno de Argentina, que ha expresado su desconfianza en la capacidad de México para combatir la corrupción y ha rechazado la entrega de un presunto líder de una red corrupta. Esta situación subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en el país.

En este contexto, la reciente reforma que otorga mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representa un cambio significativo en la estrategia anticorrupción. La nueva ley, aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, permite a la ASF recibir denuncias directamente de los ciudadanos e investigar actos de corrupción que involucren recursos federales.

Este cambio implica una transformación en el papel de la ASF, pasando de ser una entidad principalmente burocrática a una institución proactiva en la lucha contra la corrupción. El nombramiento de Aureliano Hernández Palacios como auditor federal, también respaldado por unanimidad, ha generado expectativas positivas debido a su experiencia previa como director general de la misma institución, lo que le permitirá asumir el cargo sin una curva de aprendizaje prolongada.

La aprobación unánime por parte de todos los partidos políticos sugiere un reconocimiento de la necesidad de fortalecer la ASF y de apostar por su capacidad para obtener resultados concretos en la lucha contra la corrupción. La reforma, en esencia, deja sin efecto al Sistema Nacional Anticorrupción, que hasta ahora había permanecido inoperante.

La ASF ahora tiene la capacidad de revisar la cuenta pública de las entidades federativas y de investigar denuncias ciudadanas, lo que representa un avance importante en la forma en que se ha combatido la corrupción en México durante décadas. Tanto el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, como otros líderes políticos están depositando sus esperanzas en la ASF para lograr avances significativos en este ámbito.

Si la ASF logra obtener resultados positivos en un corto plazo, podría cambiar la narrativa sobre la corrupción en el país y mejorar la imagen de México a nivel internacional. Sin embargo, si no se logran avances concretos, existe el riesgo de que las irregularidades y los actos de corrupción sean expuestos por fuentes externas, lo que podría tener un impacto negativo en la reputación del gobierno y en su afirmación de ser honesto e incorruptible.

Es importante tener en cuenta que, además de la lucha contra la corrupción, existen otras agendas en juego a nivel internacional. La situación actual es compleja y requiere de un enfoque integral y coordinado para abordar el problema de la corrupción de manera efectiva. Las declaraciones ambiguas del gobierno federal y la posible reticencia a permitir la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua ante el Senado son ejemplos de las dificultades que enfrenta el país en este tema.

En definitiva, el futuro de la lucha contra la corrupción en México dependerá en gran medida de la capacidad de la ASF para cumplir con las expectativas generadas y de la voluntad política de todos los actores involucrados para abordar este problema de manera transparente y efectiva





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