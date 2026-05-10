La Asociación Mundial de Juristas refuerza el Estado de derecho como eje de la libertad y la paz globales

La Fundación Asociación Mundial de Juristas sigue impulsando iniciativas a escala global para promover el imperio del derecho y combatir amenazas como la corrupción, con eventos clave en Albania y congresos internacionales que reúnen a figuras políticas, jurídicas y empresariales.

Refuerzan el Estado de derecho como clave para la libertad y la paz global La Fundación Asociación Mundial de Juristas es una organización sin fines de lucro que ha estado trabajando incansablemente desde su creación en 2019 para promover el imperio del derecho como un pilar fundamental para garantizar la libertad y la paz en todo el mundo.

Tras una declaración inicial que marcó su compromiso, la Asociación ha mantenido su labor a través de diversos foros temáticos, sesiones regionales y diálogos estratégicos que buscan conectar a juristas, políticos, académicos y líderes institucionales en un esfuerzo conjunto por abordar las amenazas emergentes a la gobernanza democrática, la estabilidad jurídica y la participación ciudadana. Estas iniciativas han posicionado a la Asociación como un referente global en la promoción de la justicia como base de la paz.

Uruguay, que ostenta desde 2021 la presidencia de la Asociación, ha tomado un papel protagónico en el impulso de proyectos encaminados a fortalecer la democracia y la equidad en el planeta. Como parte de sus actividades, hace unos días se llevó a cabo en Albania el VII Congreso Mundial de Derecho, donde se abordaron temas cruciales relacionados con la justicia internacional, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.

Entre los asistentes destacados se encontraron el primer ministro albanés Edi Rama, junto a otros gobiernos, juristas de renombre y líderes empresariales que compartieron sus visiones sobre la importancia del derecho en la construcción de sociedades más justas. En las palabras del presidente de la Asociación, Javier Cremades, se reflejó su convicción de que el Estado de derecho es la única alternativa al uso de la fuerza y que, sin él, se corre el riesgo de caer en claras acusaciones de totalitarismo y la erosión de las libertades civiles.

Este mensaje resuena en su libro, \"Sobre el Imperio de la Ley\", donde profundiza en estas ideas. A nivel internacional, la Asociación no solo impulsa eventos de gran calado, sino que también ha ganado visibilidad en el ámbito de la lucha contra la corrupción a través de congresos especializados.

Un ejemplo reciente es el VII Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción, organizado por la Comisión Anticorrupción de la Cámara Internacional de Comercio (CCI) y presidido por el abogado Luis Dantón Martínez Corres. Este evento reunió a actores clave como representantes del FBI, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, líderes políticos y empresariales, así como destacadas figuras del mundo judicial en México, como Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena; Aureliano Hernández, Auditor Superior de la Federación; y magistradas como Natalia Téllez Torres Orozco y Ana María Ibarra Olguín.

Durante el encuentro, se discutieron estrategias de cooperación internacional para combatir manifestaciones sofisticadas de corrupción que afectan tanto a las sociedades como a las economías mundiales. En un contexto donde la corrupción amenaza con cooptar el Estado en beneficio de intereses criminales, este tipo de iniciativas cobran una relevancia crucial. Como señaló el presidente de la Asociación Mundial de Juristas, el fortalecimiento de las instituciones y la participación ciudadana son condicionales para un futuro más equitativo





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