La Baja de Nivel de Santi Giménez y el Desafío de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana enfrenta desafíos en su ataque, especialmente con Santi Giménez, quien se encuentra en una baja de nivel debido a una lesión y su rendimiento en la Serie A. A pesar de las críticas, el delantero confía en recuperar su juego y luchar por la titularidad en el cuadro.

La Selección Mexicana enfrenta desafíos en su ataque, especialmente con Santi Giménez , quien se encuentra en una baja de nivel debido a una lesión y su rendimiento en la Serie A . A pesar de las críticas, el delantero confía en recuperar su juego y luchar por la titularidad en el cuadro.

Otros jugadores como Raúl Jiménez, Armando 'Hormiga' González y Guillermo Martínez también deben demostrar su valor en los entrenamientos finales. El equipo aún tiene dudas sobre su ataque y cómo cada elemento se integrará en el torneo





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