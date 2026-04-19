La Banalidad del Mal en la Gestión Animal: Crítica a la Frialdad Administrativa y la Norma que Permite el Sacrificio Masivo

El artículo cuestiona la justificación de sacrificios masivos de animales basándose en normativas obsoletas, comparando la frialdad administrativa con las atrocidades históricas observadas por Hannah Arendt. Critica la falta de empatía de autoridades y la persistencia de prácticas crueles ante la creciente sensibilidad social hacia los animales, proponiendo alternativas éticas y efectivas.

La reflexión sobre las mayores atrocidades históricas nos lleva, a menudo, a pensar en figuras monstruosas, en psicópatas desquiciados capaces de cometer actos indescriptibles. Sin embargo, Hannah Arendt nos legó una visión más perturbadora: las mayores crueldades no siempre provienen de individuos excepcionalmente malvados, sino de burócratas diligentes, individuos que se limitan a cumplir con su deber, a seguir las normas establecidas, a ejecutar órdenes sin cuestionar su moralidad intrínseca. En este esquema, la persona, con toda su complejidad y subjetividad, desaparece para convertirse en un número, en un dato dentro de un sistema. Cuando la gestión pública se nubla bajo el velo de la estadística y la eficiencia operativa, se pierde irremediablemente la capacidad de discernir la humanidad o la sintiencia en aquello que se administra.

Hoy, esa misma frialdad administrativa parece replicarse de forma escalofriante cuando una autoridad justifica el sacrificio masivo de seres sintientes bajo el amparo de una simple y, a todas luces, ineficiente o inmoral, norma. El caso de Mariela Gutiérrez, al igual que tantos otros casos que debieran ser emblemáticos de la crueldad, no es sólo un dato administrativo; es el testimonio de una visión del mundo que, al igual que los sujetos de estudio de Arendt, se volvió incapaz de distinguir entre un procedimiento técnico, por más que esté legalmente consagrado, y una cuestión fundamental de ética y compasión.

La falta de visión y sentido común se manifiesta de manera flagrante cuando la respuesta ante la crítica legítima y fundamentada no es la autocrítica, el aprendizaje, la rectificación o el remordimiento, sino la hostilidad pura y simple. La postura de la actual senadora, quien incluso ha llegado a proferir amenazas veladas o explícitas contra quienes defienden los derechos de los animales, revela un preocupante alejamiento de los valores democráticos mínimos y de la compasión elemental que debiera regir la acción pública.

La crueldad con los animales no es un fenómeno aislado ni exclusivo de regímenes autoritarios o de épocas pasadas. Tenemos ejemplos recientes y escalofriantes que deberían sacudir la conciencia colectiva. Pensemos en el caso del bombero de Coahuila, quien fue grabado en 2018 acuchillando a un perrito por pura diversión, en un estado de ebriedad, y que fue detenido años después, en 2025, en un proceso que, insistimos, aún es insuficiente. Debería juzgarse con la misma gravedad a su cómplice, quien grabó el acto con su teléfono celular en 2018 y se rió de la barbarie. Más recientemente, la lamentable historia de Flor N., calculada por muchos como responsable de torturar y envenenar a más de 500 perros a lo largo de décadas, casos que son dignos de figurar en un museo de los horrores, sirven para ilustrar la profundidad de la depravación humana.

Pero la actitud de la senadora, quien se refugia en la falacia de las “normas” y hasta amenaza a los animalistas, no sólo ignora la creciente sensibilidad social hacia la protección animal, un avance civilizatorio innegable, sino que pretende criminalizar la empatía, la capacidad misma de sentir por otro ser vivo. Ver a los perros callejeros simplemente como un desecho urbano que debe ser eliminado para cumplir con metas de limpieza, sin considerar su capacidad de sentir, es un error fundamental. Estudios recientes de etología y neurociencia han demostrado de manera concluyente que los animales, y particularmente los mamíferos como los perros, poseen estructuras cerebrales similares a las humanas para procesar emociones. No sólo experimentan dolor físico de manera aguda, sino que también sienten miedo, ansiedad y tristeza. Un sacrificio masivo de esta magnitud, impulsado por la frialdad de una norma, implica una cadena de sufrimiento incalculable que ninguna cifra presupuestaria, por elevada que sea, puede jamás justificar. Ay senadora, más allá de cualquier discurso legalista, ¡Dios la perdone a usted y a su fuero!

Pero resulta igualmente alarmante la respuesta institucional que emana desde la máxima tribuna del país. La presidenta, en un ejercicio de pragmatismo gélido y despojado de cualquier atisbo de empatía, señaló durante su conferencia matutina que, en el caso de los sacrificios, no se había roto la ley porque la norma técnica existe y estaba vigente. Sugirió que, en todo caso, lo que debía hacerse era modificar dicha norma. Aquí reside una profunda ironía histórica y política: la llamada ‘norma’ que permite estos sacrificios como método de control poblacional ha persistido durante décadas, incluso desde los tiempos en que la hoy presidenta fungía como jefa de gobierno. El argumento de que algo es legal no lo convierte automáticamente en moral. La legalidad no siempre camina de la mano con la moralidad. Mantener una normativa obsoleta, cruel e ineficiente y luego usarla como excusa para justificar una matanza sistemática es, en esencia, una abdicación de la ética política.

Los tiempos han cambiado drásticamente, y con ellos, la percepción de los animales en nuestra sociedad. Las visiones meramente ‘agropecuarias’ y utilitaristas que conciben al animal como un simple objeto, tan presentes en la tauromaquia o en el sacrificio como primera opción para el control poblacional, están en franco declive. De igual forma, las prácticas que los tratan como meros instrumentos de diversión u objeto de estudio y curiosidad sin empatía, como en circos, zoológicos obsoletos y laboratorios sin rigor ético, son cada vez más cuestionadas. La conciencia social evoluciona hacia el reconocimiento de los animales como seres sintientes, con derechos y con capacidad de sufrir.

Frente a la barbarie del sacrificio masivo, existen alternativas probadas y exitosas en otros países que demuestran de manera contundente que el problema de la situación de calle de los animales tiene solución sin necesidad de derramamiento de sangre y de crueldad innecesaria. Estas medidas incluyen la esterilización masiva y gratuita como el único método efectivo y sostenible a largo plazo para controlar la reproducción, la implementación de programas de atrapar-soltar (trap-neuter-release) para poblaciones ferales, la creación de albergues de ‘sacrificio cero’ donde el Estado colabore activamente con la sociedad civil organizada para fomentar la adopción responsable, y la promoción intensiva de una educación en tenencia responsable que penalice severamente el abandono y fomente el respeto por los animales desde la infancia. El caso de Tecámac es, sin duda alguna, estimados lectores, un recordatorio amargo de que la política, cuando se divorcia de la compasión y de la razón, se convierte en una maquinaria de horror y sufrimiento.

No basta con cambiar las leyes en el papel; es absolutamente necesario cambiar la mentalidad de quienes nos gobiernan, de quienes ostentan el poder. Mientras los líderes sigan viendo números donde hay seres que sufren, aun cuando estos no estén dentro de una jerarquía antropomorfa de valor, y apliquen normas donde debería imperar la empatía y la búsqueda de soluciones humanitarias, México seguirá arrastrando una profunda deuda moral con aquellos que, por no tener voz, son los más vulnerables. La historia juzgará no sólo a quien dio la orden del sacrificio masivo, sino también a quienes, con su silencio cómplice o su defensa técnica y legalista, validaron esa banalidad del mal. Y repetimos, con toda la fuerza de la reflexión: banalidad del mal.





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