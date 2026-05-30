La bancada del PAN exige apoyos para negocios y comercios afectados por CNTE

La bancada del PAN exigió al Gobierno local no retrasar y abrir apoyos para negocios y comercios afectados por las movilizaciones del CNTE.

La bancada del PAN exigió al Gobierno local no retrasar y abrir apoyos para negocios y comercios afectados por las movilizaciones del CNTE . La CNTE ha provocado cierres viales y restricciones de movilidad en el Centro Histórico de la Ciudad de México con sus protestas.

La diputada Laura Álvarez llamó a las autoridades capitalinas para transparentar las razones de los cierres, presentar planes de mitigación para comerciantes afectados y establecer mecanismos que permitan reducir el impacto económico y social de estas medidas. La legisladora indicó que cada calle cerrada representa menos clientes para los negocios, menos ventas para los comerciantes y mayores costos para quienes trabajan o realizan actividades en el "corazón de la capital".

Los cierres prolongados provocan pérdidas económicas para restaurantes, hoteles, comercios establecidos, mercados, transportistas y trabajadores independientes que dependen del flujo diario de visitantes y consumidores. Además, destacó que las afectaciones no sólo impactan a quienes tienen negocios en la zona, sino también a miles de trabajadores que deben invertir más tiempo y dinero para trasladarse a sus centros laborales.

La diputada enfatizó que mientras las familias enfrentan una situación económica complicada, el gobierno debe tomar decisiones responsables que garanticen el derecho a la movilidad y protejan la actividad económica de la ciudad





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