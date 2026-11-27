Descubre los secretos del evento nupcial de Alessandra Rich, desde su vestido de diseño propio hasta la logística en tres fases con música en vivo y decoraciones naturales.

Alessandra Rich organizó cuidadosamente cada detalle de su propia ceremonia nupcial, destacando por una estética refinada y una planificación meticulosa que definió el estilo del evento. La diseñadora italiana asumió el control creativo absoluto, asegurando que la armonía visual predominara en todos los espacios y momentos del fin de semana.

Diseño de vestuario personalizado

La propia Alessandra Rich diseñó el minivestido con corpiño marcado y falda larga que lució durante la sesión fotográfica previa, complementado con guantes y un lazo gigante en el cabello. Para el día de la boda, seleccionó exclusivamente prendas confeccionadas por la firma Alessandra Rich, donde todos los atuendos de las damas de honor fueron completamente blancos.

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Estructura del evento en tres actos

La organización de la ceremonia fue tan importante como la planificación de todos los momentos que la rodearon, dividiendo el fin de semana en tres actos distintos para garantizar una experiencia fluida. Esta división permitió separar claramente la ceremonia religiosa, el aperitivo al aire libre y la recepción principal en el invernadero.

Ambientación floral y musical

Tras la ceremonia, The Phly Boyz acompañó a los invitados a un aperitivo en los jardines del hotel, donde la paleta floral inspirada en la puesta de sol ofrecía tonos coral, melocotón y naranja. Este contraste cromático resaltaba la platería y los drapeados verdes bosque, mientras que Giorgio Prezioso y Alessandro De Angelis supervisaron la banda sonora.

Recepción en el invernadero boscoso

Para la comida, Privitera Eventi ayudó a trasladar a los invitados a un invernadero situado en el bosque, manteniendo el espíritu naturalista del lugar con mesas simétricas y armonía paisajística. La organización fue liderada por Xenija Vakultschyk de XL Events, con peluquería de Paola Troncia y música de Francesco Bernardini y Nicola Zucchi para cerrar la celebración.