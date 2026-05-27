La bomba de tiempo económica de México: 18 meses para evitar el colapso

La economía mexicana está en peligro de colapso debido a la deuda, que ha sido duplicada por la dupla López Obrador-Sheinbaum. La presidenta tiene 18 meses para mandar una señal inequívoca de que México está comprometido con la solución de sus problemas económicos.

La presidenta de México tiene hasta el otoño del 2027 para desactivar la bomba de tiempo económica que ensamblaron ella y su antecesor. Las calificadoras ya han alertado sobre la situación.

La economía mexicana está en peligro de colapso debido a la deuda, que ha sido duplicada por la dupla López Obrador-Sheinbaum. La deuda histórica de México se encuentra en un nivel récord, y los analistas consideran que si no se reduce sustancialmente, el país no tendrá viabilidad. El gobierno necesita más dinero para pagar la deuda, pero como se sigue negando a abrir el sector energético a la inversión privada, los especialistas no ven una solución.

La reforma judicial tampoco ayuda a la certidumbre. Dos de las tres compañías calificadoras que realmente pesan en el mundo financiero ya han bajado la calificación a México, y la tercera probablemente lo hará pronto. Si México pierde el grado de inversión, será durísimo para la economía del país, ya que los fondos de inversión más prestigiados del mundo tendrán obligaciones legales que les impiden apostar su dinero en países que no tienen grado de inversión.

Esto significaría menos empleos, tasas de interés más caras, intereses de la deuda más altos y una recesión económica. La presidenta tiene 18 meses para mandar una señal inequívoca de que México está comprometido con la solución de sus problemas económicos. Puede recortar el gasto sustancialmente, abrir el sector energético, invertir en infraestructura productiva y modificar la reforma judicial





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