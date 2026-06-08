Miles de usuarios del Monte de Piedad enfrentan complicaciones para recuperar sus bienes empeñados debido al conflicto laboral en la institución. La suspensión de actividades ha limitado operaciones esenciales y aumenta el riesgo de pérdida de artículos de valor económico o sentimental.

La bomba silenciosa del Monte de Piedad: miles de bienes, joyas y recuerdos quedan en el limbo... a riesgo de perderse. Los 8 meses de paro laboral en el Monte de Piedad han afectado a miles de usuarios que empeñaron sus prendas.

'Le pediré a Dios que abran, con ustedes no hay para cuándo; quiero mis prendas, más que el valor económico es el sentimental': ese es uno de los cientos de comentarios que, cada día, han comenzado a generar una oleada de preocupación e incertidumbre entre usuarios debido al impacto que podría tener sobre los préstamos prendarios, un mecanismo utilizado por miles de mexicanos para obtener liquidez inmediata en momentos de emergencia. El cierre de sucursales derivado del conflicto laboral ha limitado operaciones esenciales como refrendos, pagos y recuperación de prendas, lo que aumenta el riesgo de que algunos clientes pierdan artículos de valor económico o sentimental al no poder cumplir con los plazos establecidos en sus contratos.

El Nacional Monte de Piedad es considerado una de las instituciones de asistencia privada más importantes y antiguas del territorio nacional, así como una de las principales opciones para quienes requieren financiamiento rápido sin recurrir a créditos bancarios. La suspensión de actividades se debe a una disputa laboral entre la institución y su sindicato, relacionada con condiciones de trabajo y prestaciones para los empleados.

Según la Profedet, en un centro de trabajo mientras se resuelve una controversia entre trabajadores y empleadores. Durante ese periodo, diversos servicios pueden verse afectados dependiendo de los acuerdos alcanzados entre las partes. En el caso del Monte de Piedad, la preocupación radica en que muchos usuarios utilizan el empeño como una solución temporal para enfrentar gastos médicos, escolares o familiares.

Si el conflicto se extiende, algunos podrían enfrentar dificultades para renovar sus contratos o recuperar sus bienes antes de que concluyan los plazos establecidos. Entre los artículos más comunes que se empeñan se encuentran joyas, relojes, aparatos electrónicos, herramientas de trabajo e incluso objetos con alto valor sentimental que, en algunos casos, han permanecido durante generaciones dentro de una familia. Cuenta a CRÓNICA Aída Trejo, una de las miles de usuarias afectadas por la huelga del Monte de Piedad.

El empeño se trata de una de las formas de financiamiento más utilizadas por sectores de bajos y medianos ingresos mexicanos debido a que permite obtener recursos inmediatos sin necesidad de historial crediticio. Por ello, la interrupción prolongada de operaciones en Nacional Monte de Piedad, que asegura tener resguardadas las prendas empeñadas, deviene en consecuencias que van más allá del conflicto laboral, debido a que afecta a personas que dependen de esta alternativa para enfrentar emergencias económicas.

'Yo ya desempeñe, qué onda con mi prenda', señala otro comentario en las redes sociales de la institución





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