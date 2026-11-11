La Cámara busca nombrar nueva presidenta del INE tras controversia y escándalos

La Cámara de Diputados decidirá hoy la convocatoria para elegir nueva presidenta del INE, en medio de acusaciones de corrupción y 30 puestos vacantes.

La Cámara de Diputados debe elegir hoy la convocatoria para nombrar a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INÓ), en un contexto de crisis que incluye la renuncia de Guadalupe Taddei, 30 puestos directivos vacíos y una reducción de 6.000 millones de pesos en su presupuesto. El proceso se vuelve urgente ante las elecciones previstas para 2027.

Determinación de la nueva presidenta

El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, indica que Morena busca un acuerdo con las bancadas de oposición para aprobar la convocatoria en la que se elegirá a la nueva titular del INÓ. El PAN y el PRI se oponen a la propuesta oficial y solicitan "candados" que impele la independencia de los miembros del Comité Técnico de Evaluación, encargado de filtrar a los finalistas.

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El propio comité debe estar libre de militancia partidista, según el propio figure Leonardo Valés Zurita, expresidente del IFE. Valés Zurita plantea que una institución electoral confiable debe ser independiente, sobre todo cuando alberga 207 días de la jornada electoral y huye de la corrupción pasada.

Reacción de expertos y posicionamientos políticos

El politólogo José Antonio Carrera Barroso, docente de la UAM, afirma que el INÓ debe recuperar la certeza tanto de sus integrantes como de la ciudadanía. Sostiene que a pesar de los escándalos, las próximas elecciones se llevarán a cabo con altos estándares de integridad, pero las preguntas sobre el costo de la urna y la verificación de precios seguirán siendo críticas.

Mientras tanto, la propia oposición ha rechazado la convocatoria sin un consenso amplio. Militan la idea de que la designación de una nueva presidenta debe surgir de una discusión colectiva, nada más que la convocatoria le sea posible aprobada esta semana; de lo contrario, la palabra quedará en la agenda de la próxima sesión de febrero de 2027.

Impacto en la confianza ciudadana y futuro del INÓ

Los escándalos y la falta de integración del Consejo General han hecho que el INÓ pierda credibilidad ante los ciudadanos, según Valés Zurita y Carrera Barroso. La selección de una presidenta independiente se percibe como el primer paso para restablecer la confianza de la población y garantizar un proceso electoral libre de influencias partidarias.

Si la mayoría logra consensuar la convocatoria, la nueva presidenta del INÓ representará una oportunidad para limpiar la imagen del órgano electoral y solidificar la normalidad de las próximas elecciones de 2027. De no lograrlo, el debate político seguirá infectado y la institución seguirá bajo investigación de casos que se remontan al 2000 y al uso de "informantes" protegidos.