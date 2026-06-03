La Cámara de Representantes aprueba una resolución para limitar los poderes de guerra del presidente contra Irán

El Congreso de Estados Unidos da un paso simbólico pero政治mente significativo para frenar la acción militar en Irán, en medio de presión económica y divisiones internas.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por primera vez una resolución sobre poderes de guerra que busca limitar la acción militar del presidente contra Irán , en una votación que refleja la creciente división interna y el descontento por el prolongado conflicto en Oriente Medio.

La iniciativa, impulsada por demócratas y apoyada por un puñado de republicanos, contó con 215 votos a favor y 208 en contra, a pesar de los esfuerzos del presidente de la Cámara, Mike Johnson, por evitar que se produjera un resultado que evidenciara la oposición a la guerra. Esta resolución, de carácter mayoritariamente simbólico, no detendría de inmediato las acciones militares, pero representa un revés político para la administración Trump, que ha vistoCómo su promesa de campaña de reducir intervenciones en el extranjero choca con la realidad de un conflicto que se ha extendido más allá de lo previsto.

La votación en la Cámara, que contó con el apoyo de cuatro republicanos, se produce después de que el Senado aprobara una medida similar el mes pasado, también con el respaldo de algunos senadores del partido del presidente, en una inusual muestra de desmarque interno. El conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se intensificó tras los ataques conjuntos con Israel el 28 de febrero, ha tenido repercusiones económicas significativas para la población estadounidense, con un notable aumento en los precios de la gasolina que ha acrecentado la presión inflacionaria.

Además, Irán ha logrado interrumpir el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio global de petróleo y gas, lo que ha generado preocupación en los mercados internacionales. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, reconoció que el mundo tiene interés en la reapertura del estrecho y que se está trabajando en ese frente, aunque admitió que la situación sigue siendo precaria a pesar de un alto el fuego declarado en abril.

Las conversaciones para una solución duradera se han complicado por la escalada del conflicto entre Israel y Hezbolá en el Líbano, grupo respaldado por Irán, mientras los ataques mutuos entre Estados Unidos e Irán continúan. Desde el punto de vista político, la aprobación de esta resolución subraya el creciente malestar en el Congreso, especialmente entre los republicanos moderados, por una guerra que ha desviado la atención de los asuntos internos y que podría influir en las elecciones de mitad de mandato, donde se juega el control del Congreso.

Trump, por su parte, ha reiterado que está "totalmente centrado" en el frente interno, aunque su administración mantiene una campaña militar activa en Oriente Medio. Elsecretario de Estado, durante su comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores, advirtió que la aprobación de una resolución sobre poderes de guerra podría enviar una señal de debilidad a Irán, sugiriendo que los iraníes podrían pensar que el gobierno estadounidense tiene las manos atadas y que, por tanto, no tendrían incentivo para negociar.

No obstante, los demócratas, en minoría en la Cámara, continúan buscando apoyo republicano para medidas que vayan más allá de la cuestión iraní, buscando reafirmar el papel del Congreso en las decisiones de seguridad nacional. La resolución pasará ahora al Senado, donde su futuro es incierto dado el historial de resistencia de Trump a cualquier medida que limite su autoridad como comandante en jefe





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