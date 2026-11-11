La Cámara de Representantes bloquea intento de juicio político contra Pete Hegseth

La mayoría republicana remite la moción de destitución de Pete Hegseth a comité, manteniendo al secretario de Defensa del Pentágono a salvo de un proceso inmediato.

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de EE. UU. bloqueó el martes 10 de noviembre un intento de juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, remitiendo la moción a un comité y evitando un proceso inmediato.

Mecanismo del bloqueo y número de votos

La moción, impulsada por el congresista republicano Thomas Massie, recibió 211 votos a favor de 204 en la votación final, con Massie siendo el único integrante del partido a favor. Al remitir la iniciativa, la Cámara reduce a la práctica la posibilidad de destitución de Hegseth.

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Reacciones de los actores principales

Pete Hegseth se defendió durante su primera rueda de prensa en el Pentágono desde mayo, calificando el intento de destitución de un "espectáculo político" y afirmando que la Cámara no tiene la autoridad para acusarlo por operaciones militares legales. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump publicó un mensaje en Truth Social el mismo día, otorgándole a Hegseth una calificación de "A" y describiendo a Thomas Massie como un "congresista descontento" y "un perdedor total".

Contexto previo y consecuencias para la política militar

El intento de destitución surgió tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y las críticas de Massie a las operaciones del Pentágono en Irán y Venezuela. Analistas y fuentes legislativas advierten que Hegseth podría enfrentar investigaciones relacionadas con ataques a civiles en Irán, filtraciones de información clasificada y acusaciones de discriminación en ascensos militares. El senador Chuck Schumer, quien se espera gane la mayoría en la Cámara alta, ya ha llamado a una audiencia de juicio político contra Hegseth, citando la violación de la Constitución.

Próximos pasos y expectativas de los legisladores

Con la moción remitir a comité, los demócratas tendrán tiempo limitado antes de que el Congreso cambie de mano en enero, lo que puede resultar en una segunda ronda de intentos de destitución. El secretario de Defensa y sus aliados conservadores esperan continuar defendiendo la legalidad de las operaciones en Irán, mientras que los críticos conservadores como Massie permanecerán vigilantes de las acciones del Pentágono.