La Cámara de Representantes frena la destitución de Pete Hegseth

La Cámara de Representantes de EEUU frenó la destitución del secretario de Defensa Pete Hegseth por la guerra en Irán, aunque el proceso sigue abierto.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el martes un intento de destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su conducta en el cargo y por su gestión de la guerra en Irán. La votación de procedimiento fue respaldada mayoritariamente por los legisladores republicanos, pese a que la iniciativa había sido impulsada por el republicano de Kentucky Thomas Massie y contaba con el apoyo de los demócratas.

La votación se produjo en un momento delicado para el Partido Republicano, que sufrió contundentes derrotas en las elecciones de mitad de mandato. Algunos miembros de la formación atribuyen esos resultados a la guerra en Irán y al aumento del precio de la gasolina que la acompañó.

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Qué mecanismo siguió la votación sobre Pete Hegseth

La votación del martes era de procedimiento y tenía como objetivo bloquear la resolución de juicio político contra Pete Hegseth. Si la Cámara no la aprobaba, el asunto volvería al comité correspondiente, lo que detendría de plano el proceso de destitución.

Massie presentó la resolución el lunes y dio a los líderes republicanos dos días para someterla a votación. La resolución incluye ocho cargos de destitución, centrados principalmente en la guerra en Irán, aunque también menciona el papel de Hegseth en la ejecución de acciones militares en Yemen y en Venezuela.

Si la resolución hubiera avanzado, la Cámara habría celebrado una votación final el miércoles. Ese resultado habría dependido de si los legisladores republicanos rompían filas tras las derrotas electorales.

Posiciones de Hegseth, Massie, Trump y Vance

Pete Hegseth ofreció el martes por la mañana su primera rueda de prensa en el Pentágono en seis meses. Durante la comparecencia, defendió su gestión al frente de las fuerzas armadas, acusó a Thomas Massie de ser un legislador deshonesto y sostuvo que el republicano no había cometido ninguno de los delitos graves que exige la Constitución para una destitución.

Hegseth presentó la iniciativa como una acusación contra los miembros de las fuerzas armadas y sus logros, y afirmó que la resolución enviaba un mensaje a los adversarios de Estados Unidos. Según sus palabras, el texto dice a Irán, a los cárteles y a otros adversarios que el país castigará a sus propios soldados y líderes civiles por ejecutar operaciones militares legítimas.

Massie, que dejó el Congreso en enero tras perder las primarias frente a un oponente respaldado por Donald Trump, sostiene que Hegseth ha ejecutado e implementado a sabiendas órdenes ilegales. Durante la rueda de prensa, Hegseth ofreció pocos detalles sobre las operaciones intermitentes contra Irán y sobre los ataques mortales contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en Latinoamérica.

El presidente Donald Trump elogió la actuación de Hegseth en una publicación en redes sociales. Por su parte, el vicepresidente JD Vance describió en su propia publicación el intento de destitución como un espectáculo ridículo que sustituye a la formulación de políticas reales.

Impacto político y próximos pasos del proceso

La victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato significa que el partido tomará el control de la Cámara de Representantes y del Senado en enero. Por ello, la votación del martes podría retrasar solo temporalmente el proceso de destitución contra Pete Hegseth.

Con el respaldo del liderazgo demócrata a la iniciativa de Thomas Massie, el resultado de cualquier nueva votación dependerá de la cohesión de los republicanos. La formación atraviesa una crisis tras perder con claridad frente a los demócratas, y algunos de sus miembros vinculan esa derrota con el conflicto en Irán y su impacto económico.