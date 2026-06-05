La cartelera musical de junio en México: desde rock progresivo y pop internacional hasta música urbana y festivales mundiales

Resumen de los conciertos y eventos musicales más destacados que tendrán lugar en la Ciudad de México durante junio de 2024, con figuras como Rush, Paulina Rubio, Los Tigres del Norte y L'Impératrice, entre otros, y actividades relacionadas con el Mundial 2026.

El mes de junio se destaca como uno de los periodos más eclécticos y nutridos en cuanto a cartelera musical se refiere en la Ciudad de México, congregando una amplia gama de géneros y artistas de talla internacional y nacional.

Desde el regreso de bandas icónicas del rock progresivo, pasando por figuras emergentes de la música urbana, hasta propuestas electrónicas de vanguardia y los máximos exponentes del regional mexicano, la oferta promete满足 a públicos de todas las edades y preferencias. Además, se suman actividades especiales vinculadas al Mundial de Fútbol 2026, que incluyen festivales al aire libre con entrada gratuita, ampliando aún más las opciones de esparcimiento para habitantes y visitantes de la capital.

Este panorama no solo refleja la vitalidad de la escena musical local, sino también el posición de México como un destino clave en las giras globales de artistas consagrados y promesas en ascenso





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conciertos CDMX Agenda Musical Junio 2024 Rush Homenaje Neil Peart Paulina Rubio Gira 2024 Los Tigres Del Norte Estadio GNP L'impératrice México Festival Rally F1 México 2024 Mundial 2026 Música Metronomy Teatro Metropólitan Zayn Malik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Congreso de la Ciudad de México declara al cableado en desuso como riesgo de protección civilEl Congreso local aprobó reformas a las leyes de Desarrollo Urbano y Protección Civil para que el cableado abandonado sea considerado un riesgo, obligando a su identificación y retiro permanente. Se estima que 19 mil toneladas de cables inservibles, el 65% del existente, cuelgan en la capital.

Read more »

Knicks vs. Spurs: Un duelo de épocas en las Finales de la NBA 2024New York Knicks y San Antonio Spurs se enfrentan en las Finales de la NBA 2024, repitiendo una rivalidad que no se veía desde 1999. Knicks busca su redención tras 27 años; Spurs, liderados por Victor Wembanyama, intentan iniciar una nueva era de dominio.

Read more »

Día Mundial de la Bicicleta 2026: Movilidad en la Ciudad de MéxicoSe estima que el 30% de la población en México utiliza la bicicleta como medio de transporte, al menos una vez por semana. Este uso se da particularmente

Read more »

Vecinos de Santa Úrsula imprimen tarjetones QR para circular cerca del Estadio Ciudad de MéxicoResidentes de la zona ya tramitan y plastifican los códigos de acceso vehicular que permitirán el ingreso controlado durante los partidos

Read more »