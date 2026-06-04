La Casa del Dragón temporada 3: La Batalla del Gaznate promete ser épica y a gran escala

La tercera temporada de La Casa del Dragón iniciará con la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval que el actor Steve Toussaint describe como uno de los más grandes de Game of Thrones. La producción de HBO construyó barcos y tanques, utilizando cañones de agua y efectos especiales para un espectáculo que también profundizará en el arco de Corlys Velaryon.

La tercera temporada de 'La Casa del Dragón' promete una de las batallas más grandes jamás vistas en el universo de 'Game of Thrones'. El actor Steve Toussaint, quien interpreta a Lord Corlys Velaryon , ha adelantado que la temporada abrirá con la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval clave dentro de la Danza de los Dragones.

Esta batalla, situada en un paso marítimo estratégico de Westeros, marcará el punto culminante del conflicto entre los Verdes y los Negros, facciones que se disputan el trono de los Targaryen. Toussaint destacó que su personaje y su hijo, Alyn de Hull, jugarán un papel central en la acción.

El actor describe una producción de gran envergadura, con tres barcos construidos, dos tanques (uno húmedo y otro seco) y el uso de cañones de agua para simular el caos de la batalla, con efectos gráficos que incluyen sangre y decapitaciones. El showrunner de la serie ha calificado el episodio como posiblemente el más loco jamás realizado, buscando igualar la escala de producciones épicas como 'El Señor de los Anillos'.

La batalla no solo es un espectáculo, sino que también profundiza en el arco de Corlys Velaryon, whose decisions are driven by his desire to see Rhaenys on the throne and protect his children's legacy. Tras una segunda temporada dominada por intrigas palaciegas, la tercera entrega apostará por el conflicto a gran escala, con barcos en llamas, dragones en combate y una catástrobe abierta que redefine la guerra civil Targaryen.

La temporada está programada para estrenarse el 21 de junio en Estados Unidos





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