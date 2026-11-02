La Casa Embrujada de Cañitas y el Festival de las Almas en México

Descubre los detalles sobre la leyenda de la casa de Cañitas en CDMX, su tour por $550 pesos y las actividades del Festival de las Almas en Jalisco.

En la Ciudad de México, la calle Cañitas número 51 de la colonia Popotla mantiene viva una de las leyendas urbanas más persistentes del país. Esta propiedad es reconocida popularmente como una casa embrujada debido a eventos paranormales que se atribuyen a una sesión de ouija realizada en 1982. La historia ha perdurado durante décadas y sigue generando un interés significativo tanto en locales como en turistas.

Origen Paranormal y Leyenda Urbana

La narrativa principal surge del libro Cañitas, publicado en 1995 y escrito por Carlos Trejo. Este autor afirma haber investigado fenómenos sobrenaturales y detalla cómo todo comenzó con un intento de comunicación espiritual. Trejo y un grupo de curiosos utilizaron una tabla ouija para contactar al exnovio de la hermana del escritor, quien había fallecido previamente. Durante este encuentro, uno de los participantes entró en un trance profundo según los relatos registrados.

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Tras la sesión inicial, los testigos reportaron incidentes escalofriantes en días posteriores. Entre estos sucesos se incluyen ruidos inexplicables, objetos que se desplazaban sin causa física aparente y la aparición de una entidad similar a un monje. La intensidad de estas experiencias no disminuyó con el tiempo, afectando severamente a los involucrados en la investigación original.

Tour Organizado y Costos de Visita

A pesar de la existencia de detractores que cuestionan la veracidad de los hechos narrados por Carlos Trejo, la curiosidad pública permanece intacta. Pulquipedia, en colaboración directa con el propio escritor, ofrece tours organizados para acceder al inmueble. Estas visitas permiten a los participantes conocer los espacios internos y convivir con el autor, quien comparte sus perspectivas sobre los eventos ocurridos.

El costo establecido para esta experiencia es de $550 pesos por persona. Debido a que el cupo es limitado, se recomienda realizar la reserva con anticipación para asegurar la participación. El paquete incluye una barra libre de pulque para adultos y refrescos para menores de edad, tal como lo especifican los organizadores del evento turístico.

Festival de las Almas en Jalisco

Mientras la capital mexicana enfrenta sus propias historias de terror, Jalisco celebra su propia tradición cultural. Vicente García Magaña, director general de Desarrollo, Innovación y Producto de la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), explica que el Festival de las Almas cuenta con más de 350 actividades distribuidas en 12 municipios. El objetivo es mostrar la identidad local, la memoria histórica y la diversidad de experiencias asociadas al Día de Muertos.

El evento inició el sábado 24 de octubre, pero el núcleo principal de la cartelera se desarrollará durante el fin semana siguiente. García Magaña destaca diez actividades esenciales para quienes viajan al estado. Una de las atracciones principales es la catrina monumental en Puerto Vallarta, que ostenta el Récord Guinness por su altura de aproximadamente 27 metros.

Actividades Destacadas y Fechas Clave

La exhibición artística llamada La Orilla de las Ánimas presenta 50 catrinas monumentales visibles durante el día y al atardecer con encendido de velas. Esta instalación comienza el miércoles 28 de octubre, mientras que la gran estructura será visible desde el domingo 1 de noviembre a las 7:00 p.m. con acceso gratuito. Otra opción única es la rodada nocturna en bicicleta por Zapopan.

Esta actividad ciclista recorre 13.7 kilómetros desde el Parque de los Niños y las Niñas hasta los cementerios de Atemajac del Valle y Zapopan Centro. Programada para el jueves 29 de octubre a partir de las 9:00 p.m., incluye un concurso de atuendos temáticos y entrada libre. Los participantes son invitados a vestir trajes de catrín o Halloween para disfrutar de la ruta nocturna.

En Tlaquepaque, el Paseo Juárez se transforma en un andador peatonal para albergar la ofrenda más grande del país. Con una longitud aproximada de 300 metros, esta obra está dedicada a los artesanos locales y se inaugurará el viernes 30 de octubre a partir de las 12:00 p.m. También habrá conciertos estelares en Tequila, donde la artista Laura Díaz presentará Cantares de México. Para reservar el tour en la casa de Cañitas, se puede contactar vía WhatsApp al 55 3259 0459 o a través de Facebook.