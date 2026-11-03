La Catrina Récord Guinness y la Prohibición de Celulares: Noticias Clave en México

La Catrina de 33 metros permanece en el Zócalo hasta el 11 de noviembre mientras entra en vigor la prohibición federal de celulares en escuelas primarias y secundarias en todo México.

La figura monumental de la Catrina, reconocida como la más alta del mundo por su récord Guinness, continuará exponiéndose en la plancha del Zócalo capitalino hasta el 11 de noviembre. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó esta extensión durante una conferencia de prensa el martes, destacando el éxito de la instalación que conmemora el Día de Muertos. Esta decisión mantiene la atracción cultural abierta más allá de su fecha original, permitiendo que la comunidad y los visitantes disfruten de esta obra gigante por unos días adicionales antes de su retiro.

Con una altura oficial de 33.411 metros, la estatua se consolidó como la más grande de su tipo a nivel global, otorgando un nuevo récord Guinness a la Ciudad de México. En la inauguración de la tradicional ofrenda, Brugada resaltó que la instalación honra a la catrina garbancera, una icónica figura creada por el artista José Guadalupe Posada. Esta representación también fue popularizada mundialmente a través de los murales del pintor Diego Rivera, especialmente en su obra "Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central", conectando la efeméride con el legado artístico mexicano.

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Regulación de Celulares en Escuelas

El acuerdo 09/2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que, a partir de esta fecha, los celulares y dispositivos electrónicos personales no podrán utilizarse durante las clases en las escuelas. Para las instituciones de educación primaria y secundaria, la normativa es estricta: los dispositivos deben permanecer guardados o ser retirados al inicio de la jornada, depositándose en un espacio designado por el plantel bajo la custodia de las autoridades escolares. Este protocolo busca eliminar las distracciones en el aula para proteger el derecho a la educación.

En el nivel de preparatoria, la medida permite un uso más flexible, fomentando un "uso responsable y seguro con limitaciones" según determine cada institución educativa. Para las universidades e instituciones de educación superior, el acuerdo exhorta al "uso responsable y seguro", reconociendo la autonomía académica de estos centros. La SEP, representada por su secretario Mario Delgado Carrillo, indicó que el 81% de los docentes consultados manifestaron estar a favor de estas medidas, lo que refleja un amplio consenso entre el personal educativo sobre la necesidad de restringir los dispositivos móviles en los entornos de aprendizaje.

La implementación de esta regulación sitúa a México en un grupo de 100 países, entre ellos Ecuador, Brasil, Francia, Alemania, China, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, que ya han tomado medidas similares ante el uso excesivo de teléfonos durante la jornada escolar. El DOF cita estudios de la UNESCO, los cuales advierten que la mera presencia del celular en el aula puede provocar distracción y afectar el desempeño académico, incluso cuando el dispositivo no está en uso activo debido a las notificaciones constantes. Estas preocupaciones están respaldadas por alertas previas de la presidenta Sheinbaum Pardo sobre los riesgos de redes sociales como TikTok, Instagram y X.

Impacto y Reacciones al Nuevo Decreto

Aunque la mayoría de los padres de familia dieron el visto bueno a la regulación, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) expresó su preocupación porque niños y adolescentes no fueron incluidos en las decisiones finales sobre su entorno digital. La organización enfatizó que el desafío no debe limitarse a prohibir el acceso a internet, sino construir espacios digitales seguros que garanticen los derechos de los jóvenes mientras se previenen formas de violencia en línea. Esta postura critica la exclusión de los beneficiarios directos en el diseño de la política pública.

El acuerdo oficial afirma que la medida persigue un fin constitucionalmente legítimo, orientado a proteger la salud mental y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Al mantener los dispositivos bajo custodia durante la jornada escolar, se busca mejorar la atención, la concentración y la interacción entre los educandos. Esta acción legal refuerza el compromiso del gobierno federal con el bienestar integral de la niñez y la juventud, alineándose con las consultas realizadas con maestros de los tres niveles educativos y gobernadores de todos los estados para alcanzar un acuerdo nacional coherente.