La China desperta y el mundo se queda en dormido

La nación asiática logró reunir a dos de las potencias más poderosas del mundo en el mismo escenario. El hecho no era anecdótico, sino histórico. China obtiene reconocimiento en Pekín

China es un gigante dormido. Dejadlo dormir, porque cuando despierte, el mundo temblará. Algunos historiadores sostienen que Napoleón jamás dijo esa frase. Poco importa ya.

Las frases apócrifas sobreviven cuando describen demasiado bien la realidad. Y la realidad contemporánea confirma algo mucho más inquietante: China despertó y el resto del mundo todavía sigue discutiendo si aquello era una exageración literaria. En menos de una semana, Vladimir Putin y Donald Trump viajaron a Pekín. Los líderes de dos potencias que durante décadas moldearon el orden internacional acudieron a reunirse con Xi Jinping en el campo.

El dato no es anecdótico. Es histórico. Durante buena parte del siglo XX, China era la nación que buscaba reconocimiento, inversiones, legitimidad y aceptación de Moscú o Washington. Hoy ocurre exactamente lo contrario: son Rusia y Estados Unidos quienes buscan el favor de Pekín.

Los símbolos importan en política internacional. Muchísimo más de lo que admiten los diplomáticos. Y hay imágenes que explican épocas enteras. Putin llegando a China por vigésimo quinta ocasión; Trump regresando tras años de tensiones comerciales; ambos elogiando la relación con Xi Jinping; ambos intentando obtener algo del gigante asiático.

El mensaje es brutalmente simple: el centro gravitacional del mundo cambió de lugar. Aunque las dos visitas compartieron escenario, las diferencias fueron profundas. Putin llegó como socio dependiente. Trump, como competidor obligado a negociar.

El Kremlin habló de fortalecer la asociación estratégica integral. No tenía demasiadas alternativas. Desde la invasión a Ucrania, Moscú quedó parcialmente aislado de Occidente y encontró en China un salvavidas económico, energético y diplomático. Pekín compra petróleo ruso, amplía mecanismos financieros alternativos y le ofrece a Rusia algo todavía más importante: legitimidad geopolítica.

Pero China entiende perfectamente la fragilidad rusa. Sabe que Moscú depende cada vez más del mercado chino y que esa dependencia crece conforme se prolonga la guerra. En geopolítica, las alianzas rara veces son sentimentales; suelen ser relaciones jerárquicas disfrazadas de cooperación. La guerra en Ucrania, además, representa para Pekín un laboratorio estratégico.

No necesariamente por solidaridad con Rusia, sino por Taiwán. China observa con atención hasta dónde puede llegar Occidente, cuánto resiste la opinión pública internacional y qué costos económicos está dispuesto a tolerar el sistema global cuando una potencia decide modificar fronteras mediante la fuerza. Trump, en cambio, aterrizó acompañado por otra clase de ejército: empresarios tecnológicos y financieros. No llevaron tanques ni discursos ideológicos.

Llevaron inversiones, cadenas de suministro, Inteligencia Artificial, semiconductores y negociaciones sobre minerales críticos. Ese detalle quizá explica mejor el siglo XXI que cualquier tratado académico. Las guerras siguen existiendo, sí. Pero el verdadero poder contemporáneo se concentra en quién controla las fábricas, los chips, los puertos, las baterías, las tierras raras y las cadenas logísticas.

China entendió antes que nadie que la hegemonía moderna no necesariamente se construye invadiendo territorios, sino volviendo indispensable tu producción para el resto del planeta. Mientras Washington y Moscú gastaban años enteros en conflictos militares, polarización interna o nostalgias imperiales, Pekín hizo algo mucho más silencioso y efectivo: producir, exportar, financiar, copiar, mejorar y después dominar sectores completos de la economía mundial. Hoy China lidera la producción industrial de cientos de bienes estratégicos.

Controla buena parte del procesamiento global de tierras raras. Posee un peso determinante en componentes farmacéuticos esenciales y mantiene una influencia financiera gigantesca sobre economías endeudadas de todos los continentes, incluida la estadounidense. No es casualidad que ambos líderes hayan terminado en Pekín durante la misma semana. Tampoco es casualidad que Xi Jinping se comporte ya no como líder regional, sino como árbitro global.

Ahí radica el verdadero cambio de paradigma. Durante décadas, el mundo giró alrededor de Washington. Después sobrevivió bajo el equilibrio incómodo entre Washington y Moscú. Ahora comienza a entrar en una etapa distinta: una donde las potencias tradicionales descubren, quizá demasiado tarde, que el nuevo emperador económico no habla inglés ni ruso.

Y tal vez Napoleón tenía razón. Si bien, el problema no era que China despertara. El asunto era que el resto del mundo siguiera dormido





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