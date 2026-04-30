La ciencia y los filtros del reconocimiento: cuando la verdad tarda en ser aceptada

Un análisis sobre cómo factores sociales, políticos y lingüísticos pueden retrasar el reconocimiento de descubrimientos científicos importantes, incluso cuando la evidencia es sólida. Se exploran casos como los de Barry Marshall, Lynn Margulis, Sigismund Peller y Carlos Finlay para ilustrar la injusticia epistémica en la ciencia.

Cuando la ciencia tarda décadas —o siglos— en reconocer una verdad evidente, no todo el retraso se explica por la frase “errar es de humanos”: a veces el conocimiento madura lento porque faltan instrumentos, datos o métodos para verlo con claridad.

A veces, la tardanza es el precio normal de aprender. Pero cuando la evidencia es robusta y aun así se posterga, ahí sí opera un régimen de validación. Un sistema de filtros que decide qué se vuelve visible, cuándo y para quién. La filósofa Miranda Fricker llamó injusticia epistémica a esa violencia silenciosa que le quita el habla a un sujeto no por falta de pruebas, sino por falta de estatus.

En la jerarquía del conocimiento, no importa tanto qué se dice, sino quién lo dice, en qué idioma lo hace y a qué club pertenece. Para que la medicina aceptara en los años 80 que una simple bacteria estaba detrás de la úlcera péptica, Barry Marshall no solo presentó datos y pruebas: llevó el argumento al límite con un autoexperimento —bebió un cultivo de Helicobacter y documentó la infección y la gastritis— para quebrar la incredulidad de una élite acostumbrada a explicarlo todo “por estrés”.

Pero ¿qué pasa cuando el investigador no tiene la posibilidad de arriesgarse así o no posee el pasaporte adecuado para ser escuchado? Con Lynn Margulis la injusticia epistémica toma otra forma. Al cuestionar la suficiencia de la genética y proponer la endosimbiosis como clave para entender el origen de la complejidad celular, Margulis no solo ofreció una teoría: reformuló el problema. La evidencia se acumuló, pero el reconocimiento tardó.

Y esa demora deja una lección útil para la medicina: las ideas no circulan solo por su fuerza explicativa; circulan a través de filtros. En su caso, esos filtros combinan frontera disciplinaria, sesgo de género y canon biológico. Aquí es donde el drama de la ciencia se vuelve político. El sistema científico no es una meritocracia de ideas, sino una estructura selectiva.

Más que prejuicios individuales, lo gobiernan métricas, circuitos de citación, filtros editoriales (gatekeeping) y traducción regulatoria. Esta inercia institucional genera una brecha temporal que se mide en años de demora, políticas tardías y recursos mal asignados. El punto no es repartir culpas, sino entender cómo se administra el reconocimiento —y qué costos tiene esa administración.

Para entender esta brecha, propongo una taxonomía del reconocimiento: desde la corrección funcional que Marshall forzó en menos de 20 años, hasta la corrección generacional (20 a 50 años) y la arqueológica (más de medio siglo), donde la verdad llega cuando el autor ya es solo un nombre en una lápida. Una figura que concentra varias capas de la injusticia epistémica es Sigismund Peller (1899—1976). Su biografía es un catálogo de exclusiones.

Médico judío que huyó del nazismo, Peller llegó al mundo anglosajón con una tesis revolucionaria: el cáncer no era solo un error biológico celular, sino un fenómeno profundamente ligado a la clase social, el trabajo y la pobreza. Y además dejó una lección incómoda sobre cómo viaja —y se demora— una verdad: en 1923 formuló en alemán una idea clave sobre la definición de la mortalidad perinatal; pero el reconocimiento real llegó hasta 1948, cuando la reescribió en inglés.

No cambió la verdad: cambió el pasaporte. Peller sufrió lo que Fricker denomina injusticia testimonial e injusticia hermenéutica. Por un lado, el prejuicio de identidad: inmigrante, con acento y origen religioso, quedó fuera del circuito de reconocimiento dominante. Por el otro, la medicina de mediados del siglo XX —obsesionada con la bacteriología y una genética todavía incipiente— no tenía todavía “palabras” ni marcos para entender la epidemiología social.

Para muchos, Peller no hacía “ciencia de verdad”, sino sociología con bata. Su exclusión operó como preservación del dogma: aceptar a Peller implicaba admitir que la salud pública era también justicia social, no solo laboratorios. Su reconocimiento fue generacional: primero tardó 25 años en cruzar la barrera del idioma; después, casi medio siglo en cruzar la barrera conceptual, hasta tratar el código postal como un factor de riesgo tan decisivo como muchos marcadores biológicos.

El anglocentrismo actúa como un filtro que descarta saberes brillantes simplemente por el idioma en que fueron concebidos. Carlos Finlay (1833—1915), el médico cubano que identificó al mosquito como vector de la fiebre amarilla en 1881, es el ejemplo arquetípico. Sus hallazgos, publicados originalmente en español en los Anales de la Academia de Ciencias Médicas de la Habana, fueron tratados como curiosidades tropicales por la ciencia imperial.

Tuvo que llegar una comisión estadounidense (la Comisión Reed) casi veinte años después para 'validar' lo que Finlay ya había resuelto. La corrección, en este caso, fue un acto de apropiación: el mundo recuerda a Reed, pero Finlay quedó relegado a la nota al pie de página de la historia durante décadas





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