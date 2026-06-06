La Ciudad de México celebra con una megaconcentración el camino hacia el Mundial 2026

Miles de personas se reunieron en el Paseo de la Reforma para dar la bienvenida al Mundial 2026 con música, danzas y comparsas que reflejaron la diversidad de la capital. La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, destacó la hospitalidad de la ciudad y la presencia de Guinness World Records para validar posible récord.

La Ciudad de México se convirtió este sábado en escenario de una celebración sin precedentes rumbo al Mundial 2026 . Miles de personas participaron en un evento masivo realizado sobre Paseo de la Reforma para dar la bienvenida a la máxima fiesta del futbol.

Desde las primeras horas de la mañana, familias, aficionados al futbol y visitantes se reunieron a lo largo de la avenida, extendiéndose desde el Ángel de la Independencia. La jornada estuvo marcada por música, danzas prehispánicas y comparsas que reflejaron la diversidad de la capital.

Durante el acto, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, destacó el espíritu de inclusión y hospitalidad con el que la ciudad recibirá a los millones de visitantes que acudirán al Mundial.

"Vamos a recibir a todas las nacionalidades, a todas las culturas, a todas las creencias. Aquí la diversidad es nuestra fortaleza", expresó la funcionaria ante los asistentes, subrayando que el evento, mediante actividades que involucran a la ciudadanía y muestran la riqueza cultural de la capital, tuvo como objetivo establecer un nuevo referente mundial para este tipo de manifestaciones colectivas.

De acuerdo con las autoridades, representantes de Guinness World Records estuvieron presentes para documentar la concentración, cuyos datos serán analizados para determinar si la marca puede ser reconocida oficialmente. Más allá de intentar superar una marca previa, la Ciudad de México buscó demostrar su capacidad de organización y su identidad multicultural.

El evento estuvo acompañado por la presentación de la Sonora Santanera y participaron comparsas de chinelos, botargas representativas de pueblos originarios, grupos de danzantes, personas disfrazadas de luchadores y catrinas, así como aficionados vestidos con los colores de la Selección Mexicana. La celebración, que se extendió a lo largo de varios kilómetros, contó con la instalación de puestos de comida típica, artesanías y zonas de esparcimiento, convirtiendo el Paseo de la Reforma en un corredor de alegría y patriotismo.

Los organizadores informaron que la participación superó todas las expectativas, con asistentes no solo de la capital sino de diferentes estados de la república y del extranjero, lo que refleja el impacto global del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Este tipo de eventos masivos no solo promueven el deporte, sino que también potencian el turismo y la imagen de las ciudades anfitrionas.

La Ciudad de México, como una de las sedes confirmadas, prepara una serie de actividades paralelas para mantener el entusiasmo durante los años previos al torneo. Entre los planes también se incluyen mejoras en la infraestructura urbana, transporte público y servicios de seguridad para garantizar una experiencia segura y accesible para todos los visitantes. Las autoridades locales y federales trabajan de manera coordinada en un operativo que abarca desde la logística del evento hasta la promoción cultural.

El éxito de esta movilización ciudadana ha sido considerado un precedente para futuras celebraciones y un ejemplo de cómo el futbol puede unir a una población tan diversa. En resumen, la capital mexicana ha enviado un mensaje claro al mundo: está lista para ser parte de la historia del Mundial 2026 y para mostrar al planeta su rostro más vibrante y hospitalario





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