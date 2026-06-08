La capital del país presenta resultados positivos en crecimiento económico y captación de inversiones extranjeras, pero enfrenta la pérdida de empleos formales y patrones.

La Ciudad de México enfrenta desafíos económicos, con pérdida de empleos formales y patrones, a pesar de un crecimiento económico de 5.1% en el cuarto trimestre de 2025 y una inversión extranjera directa de 22,831 millones de dólares el año pasado.

La población ocupada representa 96% de la población económicamente activa (PEA), pero el empleo formal mantiene al semáforo económico en amarillo debido a la pérdida de 62,297 empleos formales en lo que va del 2026. La tasa de informalidad laboral en la Ciudad de México alcanza 44.1% de los ocupados, una cifra que no ha cedido y que incluso presenta un aumento de 0.24 puntos porcentuales respecto al año anterior.

El presidente de Coparmex, Adal Ortiz, aseguró que la solución no pasa por perseguir a los comerciantes informales, sino por convencerlos de que la formalidad les ofrece ventajas reales. El semáforo económico estará disponible para consulta en el portal de Coparmex y será actualizado mensualmente, aunque algunos indicadores se actualizarán anualmente, semestral o trimestralmente. Los datos provienen principalmente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Banco de México, (Banxico) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)





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