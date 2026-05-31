La Ciudad de México garantiza la seguridad y el orden público en eventos y actividades

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha programado operativos de seguridad en diferentes lugares de la ciudad para garantizar la seguridad y el orden público durante la celebración de eventos y actividades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha programado una serie de eventos en diferentes lugares de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público durante la celebración de diversos eventos y actividades.

En Cuauhtémoc, se realizarán operativos de seguridad en el Zócalo Capitalino, la Avenida Ribera de San Cosme y Manuel María Contreras, la Sede de la Alcaldía Tláhuac, la Torre Caballito, el Monumento a la Revolución y la Glorieta del Ahuehuete. Además, se llevarán a cabo eventos en el Lugar 1: Glorieta del Ahuehuete y el Lugar 2: Parque Centenario. En el Ángel de la Independencia y la Estación Hidalgo del Metro, se realizarán operativos de seguridad.

Durante todo el día, se garantizará la seguridad y el orden público en los lugares programados. La ciudadanía está invitada a participar y a seguir las indicaciones de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La seguridad es una prioridad para la Ciudad de México y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizarla. La ciudadanía debe estar atenta a las indicaciones de los funcionarios y a los lugares designados para la seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajará en estrecha colaboración con las autoridades locales y los cuerpos de seguridad para garantizar la seguridad y el orden público. La ciudadanía debe estar informada y seguir las indicaciones de los funcionarios para evitar cualquier problema. La seguridad es un tema importante para la Ciudad de México y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizarla





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