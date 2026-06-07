La Ciudad de México prepara medidas para garantizar los derechos humanos durante la Copa Mundial 2026

La Ciudad de México implementa medidas para garantizar los derechos humanos, la prevención de violencias y la no discriminación durante la Copa Mundial 2026. Se instalarán 50 puntos mundialistas en diferentes lugares de la ciudad, que operarán en diferentes horarios y se monitorearán permanentemente.

La Ciudad de México implementa medidas para garantizar los derechos humanos , la prevención de violencias y la no discriminación durante la Copa Mundial 2026 . El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la Glorieta de Insurgentes será un espacio recuperado y seguro para las personas que transitarán por allí durante el mundial.

Se instalarán 50 puntos mundialistas, con personal de más de 15 instituciones capacitados por la Unicef y diversos organismos internacionales, que operarán en diferentes horarios y se monitorearán permanentemente. Estos puntos tendrán como objetivo prevenir y combatir cualquier práctica de discriminación o que vulnere los derechos de sectores vulnerables de la población.

La titular de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual, Hilda Téllez Lino, indicó que la Glorieta de Insurgentes será sede de acciones para promover entornos seguros, incluyentes y libres de discriminación durante el Mundial 2026. Se capacitó a personal de la SSC y de establecimientos de la Zona Rosa en atención respetuosa, prevención de riesgos y canalización de emergencias, además de conformarse una red de espacios seguros para acompañar a personas de la diversidad sexual.

La Ciudad de México quiere ser una ciudad que protege por encima de todo a sus niñas, a sus niños; que no tolera violencia ni discriminación; una ciudad que pone la dignidad humana en el centro





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